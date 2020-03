Обнаружен первый предок человека и всех животных на Земле

В Австралии междисциплинарная команда ученых во главе с геологами из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила самого раннего представителя эволюционного древа, от которого произошел человек и большинство животных.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было сделано в Австралии. Еще 15 лет назад в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене, на юге страны, были обнаружены окаменелые норы.

С тех пор ученые спорили, какое существо их оставило. Главенствующей является теория о том, что норы проделали представители двусторонне-симметричных - примитивные крошечные существа, которые считаются предком подавляющего большинства животных, а также людей.

Найти их не удавалось. Но эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что самый ранний предок был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств. Идентифицировать и описать такое существо удалось при помощи трехмерного лазерного сканирования.

Ученые заметили мельчайшие овальные отпечатки рядом с некоторыми из окаменелых нор. При помощи лазера они воссоздали виртуальное изображение существа, оставившего эти отпечатки. Его длина составляла от двух до семи миллиметров, то есть оно было размером с рисовое зернышко.

Форма тела была цилиндрической с ярко выраженной головой и хвостом и слабо развитой мускулатурой. Это крошечное червеобразное существо получило название Ikaria wariootia. На сегодняшний день это самый древний известный науке организм с развитой двусторонней симметрией, которая характерна для большей части живых существ, начиная от насекомых и заканчивая людьми.

Самые ранние многоклеточные организмы из эдиакарской биоты, такие как губки и водоросли, не обладали такой особенностью. Они были сложными многоклеточными организмами, но большинство из них не имеют прямого отношения к современным животным.

По мнению ученых, развитие двусторонней симметрии было критическим шагом в эволюции. Это дало организмам возможность целенаправленно передвигаться, а также наделило их способностью приспосабливаться к окружающим условиям и наиболее эффективно видоизменять свое тело.

Несмотря на свою относительно простую форму, Ikaria wariootia была сложным организмом по сравнению с другими ископаемыми того периода. Судя по всему, эти существа питались органикой, следовательно, у них, вероятно, были рот и кишечник.

В поисках пищи они зарывались на небольшую глубину в песок на дне океана. Глубина и кривизна нор позволили четко различить у этого существа переднюю и заднюю части. Двигалось оно в одном направлении, сокращая мышцы по всему телу, как современные черви.

"Это именно то, что предсказали эволюционные биологи, - говорит соавтор исследования Мэри Дрозер, профессор геологии. - Это действительно захватывающе - то, что мы нашли существо, очень точно соответствующее их прогнозу".