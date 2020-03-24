Почта запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения "Почты России". Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении "Почты России" и включил функцию приема отправлений по номеру телефона.

Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные - фамилия и адрес - указываться не будут.

Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов, отмечают в компании.