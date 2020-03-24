Польша выдала России директора "Зимней вишни"

Поэтому он до сих пор фигурант уголовного дела, которое расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и ее соучастникам.
Так с помощью взятки он смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство. А также, в нарушение утвержденного проекта, не установил автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания. А начальник госстройнадзора Комкова позже нарушения "не заметила". Все это, по мнению следствия, и предопределило трагедию.
После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Вишневский сбежал от следствия и был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что беглец продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество.
- В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании,- рассказали корреспонденту "Российской газеты!" в Следственном комитете .
Задержали Вишневского еще 6 марта 2019 года в Польше. 10 марта 2020 года министр юстиции Польши принял решение о его выдаче России.
Во вторник Вишневского передали сотрудникам УФСИН по Калининградской области. После двухнедельного карантина ему будет предъявлено обвинение.