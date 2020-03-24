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24.03.2020 20:20
Рубрика: Происшествия

Вернут на родину

Польша выдала России директора "Зимней вишни"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Правоохранительные органы Польши приняли решение вернуть в нашу страну человека, без которого торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово просто бы не существовало. Гражданин Вишневский сбежал еще в 2018 году, сразу, как только стало известно про шесть десятков погибших во время страшного пожара.

Поэтому он до сих пор фигурант уголовного дела, которое расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

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Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и ее соучастникам.

Так с помощью взятки он смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство. А также, в нарушение утвержденного проекта, не установил автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания. А начальник госстройнадзора Комкова позже нарушения "не заметила". Все это, по мнению следствия, и предопределило трагедию.

После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Вишневский сбежал от следствия и был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что беглец продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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- В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании,- рассказали корреспонденту "Российской газеты!" в Следственном комитете .

Задержали Вишневского еще 6 марта 2019 года в Польше. 10 марта 2020 года министр юстиции Польши принял решение о его выдаче России.

Во вторник Вишневского передали сотрудникам УФСИН по Калининградской области. После двухнедельного карантина ему будет предъявлено обвинение.

Происшествия Правосудие Следствие В мире Европа Польша Правительство Следственный комитет Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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