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24.03.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Должник надевает маску

Получат ли заемщики "кредитные каникулы" из-за эпидемии коронавируса
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Российские банки начали заявлять о возможных льготах по выплате кредитов для пострадавших не только непосредственно от коронавируса, но и от связанных с ним карантинных мер. О масштабных послаблениях заемщикам, очевидно, пока речи нет. Проще всего на "каникулы" будет уйти тем, кто платит ипотеку, - механизм уже предусмотрен законодательством. По другим кредитам придется договариваться индивидуально.
Проще всего уйти на "каникулы" по выплатам долга будет ипотечникам. Фото: EPA Проще всего уйти на "каникулы" по выплатам долга будет ипотечникам. Фото: EPA
Проще всего уйти на "каникулы" по выплатам долга будет ипотечникам. Фото: EPA

Защитить заемщиков в связи с коронавирусной пандемией порекомендовал финансовым организациям Банк России. Так, банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и потребительским кооперативам ЦБ советует реструктурировать долги заемщиков и отказаться от назначения пеней и штрафов по кредитам и займам. Причем речь здесь идет именно о заболевших коронавирусной инфекцией клиентах, имеющих официальное подтверждение своего диагноза.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как следует из опроса "Российской газетой" крупных банков, слишком далеко за рамки рекомендаций ЦБ они (по крайней мере, пока) выходить не будут. Однако льготы по выплате долгов все же могут коснуться не только заболевших, но и тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию из-за вынужденного отсутствия работы в связи с пандемией.

"Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности", - сообщил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев. Он добавил, что сейчас заявку на реструктуризацию долгов по кредитам можно оставить онлайн, без посещения офиса банка. Частные клиенты могут сделать это непосредственно на сайте Сбербанка, а представители малого или микробизнеса - через систему "Сбербанк Бизнес Онлайн".

Чем быстрее заемщик расскажет банку о своих финансовых проблемах, тем лучше

Банк ВТБ сообщил, что готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Среди обсуждаемых мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (и по основному долгу, и по процентам) клиентам, которые из-за пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Детали и сроки запуска программы будут объявлены до конца марта, пообещали в ВТБ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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О готовности реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и дать им "кредитные каникулы" до двух месяцев заявили в Промсвязьбанке. Об индивидуальном подходе к реструктуризации долгов клиентов, попавших в тяжелую ситуацию из-за пандемии, сообщили "Российской газете" также представители Росбанка, Райффайзенбанка и Московского кредитного банка. О разработке комплекса мер для таких заемщиков заявили и в банке "Открытие".

Сейчас законодательство обязывает банки предоставлять в трудных жизненных ситуациях только "ипотечные каникулы", по любым другим розничным ссудам таких обязательств нет, напоминает юрист юридического департамента НЮС "Амулекс" Жанна Гринева. В рамках "ипотечных каникул" можно либо уменьшить, либо приостановить выплату жилищного кредита максимум на полгода. Но для этого нужно соблюсти ряд условий - ипотека максимум на 15 млн рублей, условия договора не менялись по требованию заемщика, предмет ипотеки - единственное пригодное помещение для постоянного проживания заемщика. Список трудных ситуаций тоже ограничен - регистрация в качестве безработного, инвалидность I или II группы, временная нетрудоспособность от двух месяцев подряд, снижение среднемесячного дохода или увеличение у заемщика иждивенцев.

Пока что банки будут рассматривать заявления на "кредитные каникулы" индивидуально, о массовых послаблениях речь не идет

В любом случае и при "ипотечных", и при "кредитных" каникулах из-за коронавируса не обойтись без подтверждающих документов. Их конкретный перечень чаще всего индивидуален, говорит Гринева. Юрист советует заемщикам, претендующим на "кредитные каникулы", уведомить свой банк о трудном финансовом положении в кратчайшие сроки - это ускорит процесс принятия решения по заявке.

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В целом платежная дисциплина в сегменте потребкредитования в ближайшие месяцы из-за последствий пандемии будет ухудшаться, прогнозирует директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Масштабы проблемы во многом будут зависеть от дальнейшего развития ситуации с вирусом и от оперативности и эффективности господдержки отдельных проблемных отраслей, говорит он.

Доронкин не исключает, что при резком ухудшении качества обслуживания розничных кредитов Банк России может объявить и о новых мерах поддержки заемщиков. Также аналитик допускает, что при массовом ухудшении финансового положения отдельных категорий клиентов банкам потребуется унифицировать свои подходы к реструктуризации задолженности, а не подходить к проблемам каждого должника индивидуально.

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