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24.03.2020 18:32
Рубрика: В мире

Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус

Текст: Алексей Чуриков

Группа португальских специалистов разработала собственную тест-систему для выявления наличия коронавируса нового типа в организме человека. Система уже получила одобрение со стороны Национального института здоровья Португалии, ее производство начнется в ближайшее время.

Как сообщает португальский журнал Publico, на разработку тест-системы ушло всего 12 дней, а над ее созданием трудилось 37 специалистов добровольцев из португальского Института молекулярной медицины (Instituto de Medicina Molecular, IMM).

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Директор Института Мария Мота рассказала журналу, что к идее о необходимости создания собственной, национальной тест-системы, подтолкнули обстоятельства с быстрым распространением вируса. "Мы задумались над тем, что мы, как ученые, можем сделать? Так и пришла идея создать свой набор, из наших реагентов", - рассказала Мария.

Столь быстрой разработке нового теста поспособствовал предыдущий опыт лаборатории, которая разрабатывала экспресс-тесты для малярии. Ключевым моментом, подчеркивает глава IMM, стало то, что самые важные реагенты и химические соединения, используемые в новой тест-системе, уже производятся в Португалии, а значит с ними не будет проблем и они не закончатся.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Разработанная португальцами система состоит из двух этапов и нацелена на выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2, то есть COVID-19. На первом этапе берутся мазки из верних дыхательных путей человека, которые затем проходят специальную обработку входящими в комплект системы реагентами. Затем, на втором этапе, полученный состав проверяется на наличие РНК вируса. В настоящее время в IMM ведется подготовка к выпуску тест-систем, сначала по 300 штук в день с последующим увеличением до тысячи. Чистая стоимость одной системы, без учета оплаты труда, составляет около 30 евро, то есть чуть больше 2500 рублей по текущему курсу.

В мире Европа Португалия Распространение коронавируса COVID-19

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