Посевы конопли выросли в четыре раза

Мировая индустрия производства конопли активно растет и будет расти в ближайшие годы, прогнозируют аналитики. Россия не отстает: экспорт конопли и продукции из нее вырос в 40 раз с 2015 года.

Продукты переработки конопли могут использоваться в пищевой, легкой, целлюлозной промышленности, медицине и косметологии. Из технических сортов в России, в основном, производят прочную пеньку, а из нее - мешковину и (в сочетании с другими волокнами) и другой текстиль. Срок вегетации такой конопли может начинаться от 80-90 дней - из такой недозрелого "зеленца" получаются более тонкие и однородные волокна, поясняет независимый эксперт Альберт Попов. Но в России все же больше выращивают коноплю для пищевых целей - получения семян и масла. Так, конопляное масло считается уникальным диетическим продуктом, в котором содержится много витамина E и кислот Омега 3, 6 и 9. Срок вегетации таких сортов конопли составляет от 120 до 150 дней в зависимости от региона возделывания и, соответственно, погоды. По оценке Попова, сейчас соотношение конопли для пищевой и текстильной/целлюлозной промышленности в России составляет 30 на 70% в пользу пищевой.

В 2019 году, по данным Минсельхоза, посевы конопли выросли на 2,5 тысячи га, до 10,2 тысячи. По версии Ассоциации коноплеводов, коноплей засеиваются даже большие площади - почти 15 тысяч га. Сейчас конопля возделывается в шести регионах: Орловской, Пензенской, Курской, Нижегородской областях, в республиках Адыгея и Мордовия. Относительно короткий срок роста (120 дней) делает коноплю эффективной и экономически выгодной культурой. Более того, по качеству волокнистости конопля гораздо лучше древесины.

"Выращиваемые в стране сорта технической конопли по количественным и качественным показателям способны эффективно конкурировать с аналогичной европейской продукцией. Особенности выращивания растений конопли позволяют при меньшем количестве затрат различных ресурсов, в том числе воды, получать значительно больший объем урожая, чем при культивировании любых других сельхозкультур", - говорят в Минсельхозе.

Из конопли сейчас в основном экспортируются пенька и семена

Пока ее экспорт довольно мал. По расчетам Аналитического центра при Минпромторге (АЦВТ), в 2019 году за рубеж было поставлено всего 60,1 тонны (73,5 тысячи долларов), однако это в 7,4 раза больше, чем в 2018-м, и в 40 раз больше, чем в 2015 году. Высокие темпы роста экспорта связаны с низкой базой, однако перспективы у промышленного производства конопли высокие, считает Юлия Дивнич, президент Ассоциации коноплеводов.

Сейчас из конопли в основном экспортируются пенька и семена, сообщают в АЦВТ. На них пришлось более 96,5% совокупного дохода. В основном конопляная продукция поставляется в Беларусь и Казахстан. Экспортировалось и льняное масло - в основном в Украину, Латвию и Китай. Всего на 7,3 тысячи долларов.

Но российские коноплеводы, по словам Дивнич, уже сейчас производят пищевую продукцию, ткани, бумагу, целлюлозу. Как напыление целлюлоза из конопли применяется в том числе при производстве лекарств. Из конопляной целлюлозы делают даже прочный биоразлагаемый пластик и биодизельное топливо.

Более высокая маржинальность не у технической, а у медицинской конопли - конопли с высоким содержанием каннабиноидов, или наркотических веществ. В феврале правительство разрешило культивировать наркосодержащие растения для медицинских, промышленных и ветеринарных целей. Однако пока речь идет только о маке.