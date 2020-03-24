"Пожалуйста, оставайтесь дома, если хотите выжить!"

335 человек умерли.

Обращаясь к нации, Джонсон заговорил таким языком, которого здесь не слышали со времен войны. Это была суровая речь о суровом времени, в котором оказались миллионы и миллионы людей по всему миру. Своих, числом более миллион соотечественников, оказавшихся на время отпусков или деловых поездок в других странах, британское правительство призвало немедленно возвращаться домой, так как все больше стран закрывают свое "небо" и отменяют полеты.

Вот положения, озвученные Джонсоном в его обращении к нации. Отныне британцы обязаны постоянно находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко обозначенных случаях. Выходить на короткое время разрешено для покупки товаров и продуктов первой необходимости, при походе в госпиталь или в аптеку. Делать "необязательный" шоппинг запрещено. Полиции дано право штрафовать граждан за оставление дома без уважительной причины.

Позволяется одна пробежка или одна физзарядка на улице. Ездить на работу только при крайней необходимости. Все празднества, свадьбы, крещения отменяются, разрешаются только похороны. Звучит как в плохом анекдоте, однако это, увы, нынешняя реальность.

Вне закона отныне все уличные сборища размером более двух человек. Полиции разрешено требовать от людей разойтись, если на улице собралась группа из нескольких человек. Для семей делается исключение. Магазины, кроме тех, в которых продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты по всей стране. Полиции дано указание штрафовать тех, кто откажется соблюдать вышеприведенные правила.

Джонсон не видит возможности смягчения этих мер, пока ситуация будет оставаться критической. Глава правительства Великобритании признал, что страну ждут тяжелые времена и что может быть потеряно много человеческих жизней. Тем не менее, без этих мер нельзя будет преодолеть тяжелейший кризис, постигший страну за последние десятилетия.

"Через три недели мы посмотрим и, возможно, ослабим эти меры, если позволят обстоятельства," - пообещал Борис Джонсон. И добавил: "Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие правила. Я понимаю, какой ущерб это нанесет жизни, бизнесу и работе людей".

Лондонский мэр Садик Хан в своем посте в Twitter добавил : "Я напрямую обращаюсь к лондонцам: эти меры - не предмет выбора". Мэр в своем обращении к лондонцам призвал их без крайней нужды не пользоваться личным транспортом: " Для того, чтобы сохранить жизни, нам необходимо держать дороги для "скорой помощи", докторов, медсестер свободными".

Британия рассчитывает и надеется, что строжайший социальный карантин сработает. Если нет, то сценарий, не исключают наблюдатели, может пойти по драматическому итальянскому варианту. Это более чем мрачная перспектива. Но пока почерк разбегающейся эпидемии в Британии во многом напоминает именно Италию. И это не радует.