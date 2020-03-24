Правительство Японии: Решение о переносе сроков Олимпиады не принято

Решение о переносе сроков летних Олимпийских Игр в Токио не принято. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"На данный момент такого решения не принято", - подчеркнул представитель японского правительства, которого цитирует газета "Санкэй симбун".

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд рассказал американской газете The USA Today, что судьба соревнований предрешена. "Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - заявил он журналистам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня вечером проведет телефонные переговоры с главой МОК Томасом Бахом. Ожидается, что стороны будут обсуждать вопрос об отсрочке Олимпиады. По некоторым данным, в разговоре также примут участие председатель оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Накануне национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств из-за пандемии коронавируса заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

В частности, в подобном ключе высказались представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях распространения инфекции в мире.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.