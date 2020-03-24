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24.03.2020 08:17
Рубрика: В мире

Правительство Японии: Решение о переносе сроков Олимпиады не принято

Текст: Александр Ленин (Токио)
Решение о переносе сроков летних Олимпийских Игр в Токио не принято. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

"На данный момент такого решения не принято", - подчеркнул представитель японского правительства, которого цитирует газета "Санкэй симбун".

Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд рассказал американской газете The USA Today, что судьба соревнований предрешена. "Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - заявил он журналистам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня вечером проведет телефонные переговоры с главой МОК Томасом Бахом. Ожидается, что стороны будут обсуждать вопрос об отсрочке Олимпиады. По некоторым данным, в разговоре также примут участие председатель оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без факелов

Накануне национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств из-за пандемии коронавируса заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

В частности, в подобном ключе высказались представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях распространения инфекции в мире.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.

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