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24.03.2020 03:35
Рубрика: В мире

NHK: Вопрос о переносе Олимпиады решен

Текст: Александр Ленин (Токио)
Сроки проведения летних Олимпийских Игр в Токио будут перенесены. Данный вопрос уже решен, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на американское издание The USA Today.
Фото: REUTERS/ISSEI KATO Фото: REUTERS/ISSEI KATO
Фото: REUTERS/ISSEI KATO

"Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - заявил журналистам член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
ОКР выступил против паники в отношении проведения Олимпиады в Токио

В Токио до последнего отрицали возможность переноса или отмены соревнований, однако в конце концов сдались под давлением международной спортивной общественности.

Накануне национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств из-за пандемии коронавируса заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки. В частности, в подобном ключе высказались представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях распространения инфекции в мире.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.

Источник в МОК: Слова Паунда о переносе ОИ-2020 - его личное мнение

В итоге премьер-министр Японии Синдзо Абэ 23 марта на слушаниях в парламенте допустил возможность переноса Олимпиады. Глава японского правительства подчеркнул, что безопасность спортсменов является приоритетной задачей. Ожидается, что Абэ в ближайшее время обсудит сложившуюся ситуацию с руководителем МОК Томасом Бахом.

Оргкомитет проведения летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио сейчас изучает вопрос об изменении формата эстафеты олимпийского огня, которая должна стартовать 26 марта в пострадавшей девять лет назад от мощного землетрясения и цунами префектуре Фукусима. Церемония, в частности, пройдет без факелов и бегунов. Огонь будут перемещать от региона к региону в специальных фонарях-подсвечниках на машине. Как отмечают СМИ, такое решение напрямую связано с намерением отложить Олимпиаду.

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