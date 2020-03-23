Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Канада официально отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за распространения коронавируса. Текст заявления Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны приводит портал CBC.

Накануне президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация прорабатывает перенос турнира, который изначально должен был пройти с 24 июля по 9 августа. Окончательное решение должно быть принято в течение четырех недель. В НОК Канады подчеркнули: им непросто отказаться от участия в Олимпиады, но это неизбежно.

"Несмотря на все сложности, связанные с переносом, нет ничего важнее здоровья и безопасности спортсменов и общества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не смогут выстроить полноценный процесс подготовки к Олимпиаде. Мы изучили заявление МОК в воскресенье и благодарны ему за исключение возможности отмены Игр, а также за понимание важности скорейшего принятия решения о возможном переносе", - говорится в заявлении НОК Канады.

Отметим, что НОК Канады стал первым, кто официально отказался отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в запланированные даты.