Эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без факелов

Япония готовится к переносу сроков проведения летних Олимпийских Игр из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время местные власти изучают вопрос об изменении формата эстафеты олимпийского огня, которая должна стартовать 26 марта в пострадавшей девять лет назад от мощного землетрясения и цунами префектуре Фукусима, передает газета "Асахи симбун".

Оргкомитет проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио планирует провести указанное мероприятие без факелов и бегунов. Огонь будут перемещать от региона к региону в специальных фонарях-подсвечниках на машине. Как отмечают журналисты, данное решение связано с судьбой Олимпиады, которая, скорее всего, будет отложена на год.

В Токио до последнего отрицали возможность переноса или отмены соревнований, однако, по всей видимости, вынуждены были сдаться под нажимом международной спортивной общественности и объективной угрозы, исходящей от распространения коронавируса в мире.

Накануне национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки. В частности, в подобном ключе выступили представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях пандемии.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.

В результате премьер-министр Японии Синдзо Абэ на слушаниях в парламенте допустил возможность переноса Олимпиады. Глава японского правительства подчеркнул, что безопасность спортсменов является приоритетной задачей. По словам политика, он намерен обсудить вопрос переноса Игр с руководителем МОК Томасом Бахом. Там, кстати, обещали решить судьбу спортивных состязаний в ближайшие четыре недели.