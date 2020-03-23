Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпийских играх-2020

Австралия не будет посылать своих спортсменов на Олимпийские Игры в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщили в олимпийском комитете страны (АОК). Ранее аналогичное решение приняло и руководство сборной Канады.

"Сегодня утром AOК провел совещание Исполнительного совета посредством телеконференции и единодушно согласился с тем, что сборная Австралии не может быть созвана", - говорится в официальном заявлении на сайте комитета.

По словам главы АОК Мэтта Кэрролла, перенос Олимпийских игр очевиден. Австралийские спортсмены проявляли немало энтузиазма во время тренировок, однако нынешняя ситуация вокруг пандемии коронавируса стала для них сильным стрессом, отметил Кэрролл.