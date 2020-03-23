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23.03.2020 09:06
Рубрика: Спорт

Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпийских играх-2020

Текст: Диана Ковалева

Австралия не будет посылать своих спортсменов на Олимпийские Игры в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщили в олимпийском комитете страны (АОК). Ранее аналогичное решение приняло и руководство сборной Канады.

Фото: EPA
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"Сегодня утром AOК провел совещание Исполнительного совета посредством телеконференции и единодушно согласился с тем, что сборная Австралии не может быть созвана", - говорится в официальном заявлении на сайте комитета.

По словам главы АОК Мэтта Кэрролла, перенос Олимпийских игр очевиден. Австралийские спортсмены проявляли немало энтузиазма во время тренировок, однако нынешняя ситуация вокруг пандемии коронавируса стала для них сильным стрессом, отметил Кэрролл.

Спорт Олимпийские игры В мире Океания Австралия Олимпиада-2020 Распространение коронавируса COVID-19

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