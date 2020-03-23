Абэ признал возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал возможность переноса сроков проведения летней Олимпиады на фоне пандемии коронавируса.

"Мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе", - заявил глава японского правительства, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Японский политик подчеркнул, что судьбу Игр в ближайшем будущем определит Международный олимпийский комитет (МОК). Вместе с тем, как добавил Абэ, речь о полной отмене состязаний не идет.

Ранее стало известно, что МОК в течение ближайших четырех недель примет решение по Олимпиаде.

В качестве наиболее вероятного сценария журналисты указывают на вариант с отсрочкой соревнований на год.