Представители "Сочи" стали лучшими в РПЛ в марте

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги (РПЛ) в марте.

Кокорин победил в этой номинации благодаря голосам болельщиков в опросе на официальной странице РПЛ в одной из социальных сетей и экспертов телеканала "Матч Премьер". Александр набрал 42,93 процента и опередил полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка (31,1 процента), (17,02), голкипера "Уфы" Александра Беленова (7,15) и одноклубника Кристиана Нобоа (2,69).

Март Кокорин и правда провел ударно. Вернувшись в большой футбол после годичного простоя, форвард в четырех матчах РПЛ забил три мяча: он отличился в игре с тульским "Арсеналом", а затем оформил дубль в поединке с "Оренбургом".

Что касается тренера месяца в чемпионате, то им стал наставник "Сочи" Владимир Федотов. При нем дебютанты высшего дивизиона поднялись с последнего места на 12-е, одержав три победы в четырех встречах. Свои голоса за Федотова отдали эксперты, а вот болельщики признали лучшим рулевого "Локомотива" Юрия Семина. На звание сильнейшего тренера претендовали также Доменико Тедеско ("Спартак"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Сергей Матвеев ("Краснодар").

Накануне стало известно, что в связи с угрозой распространения коронавируса футболисты "Локомотива" отправились на карантин.

- Тренировки отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении занятий мы сообщим дополнительно, - говорится в сообщении на сайте "железнодорожников".

К слову, не исключено, что в новом сезоне у "Локомотива" будет новый главный тренер. По неофициальным данным, руководство столичной команды рассматривает рулевого "Олимпиакоса" Педру Мартинша на замену Семину. Впрочем, никаких комментариев со стороны клубов пока не поступало.