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24.03.2020 21:07
Рубрика: В мире

Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина

Текст: Юрий Чернов

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал декрет о новых мерах, которые предпринимают власти страны на фоне эпидемии коронавируса нового типа. В частности, как сообщает портал Greenme.it, будут увеличены штрафы для тех, кто нарушает режим карантина.

Фото: REUTERS
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За нарушение режима изоляции теперь придется заплатить штраф в размере 3 тысяч евро, то есть около 254 тысяч рублей. При этом итальянским регионам разрешено издавать отдельные указы в отношении соблюдения карантинных мер. Джузеппе Конти в ходе телевизионного обращения также уточнил, что упомянутая в декрете дата - 31 июля - является "примерной", и она вовсе не означает, что столь жесткие меры в обязательном порядке продлятся до этого числа.

"Мы уверены, что задолго до этого срока мы сможем вернуться к лучшему образу жизни. Эта проверка сделает нас лучше. У нас есть возможность остановиться и поразмыслить над тем, о чем мы обычно не думаем. Мы все размышляем о своей жизни и о своей шкале ценностей. К сожалению, эти дни дают нам больше времени для размышлений", - заявил Конте.

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