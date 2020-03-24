Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал декрет о новых мерах, которые предпринимают власти страны на фоне эпидемии коронавируса нового типа. В частности, как сообщает портал Greenme.it, будут увеличены штрафы для тех, кто нарушает режим карантина.

За нарушение режима изоляции теперь придется заплатить штраф в размере 3 тысяч евро, то есть около 254 тысяч рублей. При этом итальянским регионам разрешено издавать отдельные указы в отношении соблюдения карантинных мер. Джузеппе Конти в ходе телевизионного обращения также уточнил, что упомянутая в декрете дата - 31 июля - является "примерной", и она вовсе не означает, что столь жесткие меры в обязательном порядке продлятся до этого числа.

"Мы уверены, что задолго до этого срока мы сможем вернуться к лучшему образу жизни. Эта проверка сделает нас лучше. У нас есть возможность остановиться и поразмыслить над тем, о чем мы обычно не думаем. Мы все размышляем о своей жизни и о своей шкале ценностей. К сожалению, эти дни дают нам больше времени для размышлений", - заявил Конте.