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24 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)

Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 181 "О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества:

Веденяпиной Марии Александровне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека", - за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы;

Зиганшину Камилю Фарухшиновичу, писателю, - за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы;

Носыреву Леониду Викторовичу, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, - за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.

Президент Российской Федерации

В. Путин