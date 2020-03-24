Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 181 "О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества:

Веденяпиной Марии Александровне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека", - за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы;

Зиганшину Камилю Фарухшиновичу, писателю, - за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы;

Носыреву Леониду Викторовичу, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, - за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.

Президент Российской Федерации

В. Путин