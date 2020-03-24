Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 181 "О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:
Присудить премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества:
Веденяпиной Марии Александровне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека", - за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы;
Зиганшину Камилю Фарухшиновичу, писателю, - за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы;
Носыреву Леониду Викторовичу, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино, - за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.
Президент Российской Федерации
В. Путин