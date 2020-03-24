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24.03.2020 09:50
Рубрика: В мире

Президент Аргентины: Если выбор между жизнью и экономикой, я выбираю жизнь

Текст: Алексей Чуриков

Президент Аргентины Альберто Фернандес убежден, что человеческая жизнь важнее любых проблем в экономике. Это мнение он выразил в ходе интервью для радиостанции Radio Nacional, в ходе которого затрагивались вопросы о принимаемых правительством Аргентины мер на фоне эпидемии коронавируса нового типа.

"Мы должны понимать, что находимся в очень деликатной ситуации, что мир сталкивается с пандемией, убивающей людей во всем мире. Вирус, несмотря на все прогнозы, распространился по Латинской Америке, и мы начали заражаться от тех, кто приехал из Европы", - заявил Фернандес.

Аргентинский президент отметил, что ограничительные меры для борьбы с эпидемией, безусловно, оказывают негативный эффект на экономику страны. "Экономическая активность замедляется, сборы налогов сокращаются, и с каждым днем становится все тяжелее", - отметил он, подчеркнув, что при всем при этом нельзя допустить тотального паралича экономики.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
"Пожалуйста, оставайтесь дома, если хотите выжить!"

"Многие говорили мне, что я собираюсь разрушить экономику из-за введения карантина. Но если выбор стоит между экономикой и жизнью, я выбираю жизнь. Позже мы посмотрим, как навести порядок в экономике. Мы решили сохранить здоровье и жизнь людей. Когда кризис пройдет, мы увидим, как все постепенно начнет приходить в норму", - заявил аргентинский президент.

За последние сутки в Аргентине зафиксировали 36 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 301.

В мире Южная Америка Аргентина Распространение коронавируса COVID-19

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