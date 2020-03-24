Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Глава государства прошел по зданию в сопровождении главврача больницы номер 40 Дениса Проценко. Отвечая на вопрос главы государства об уровне оснащенности лечебного учреждения, медик сказал: "Космос, за весь мир не скажу, я учился и обменивался в Европе, оно, конечно, на порядок лучше".

Владимир Путин поблагодарил руководство и персонал больницы за хорошую организацию работы. "Передайте самые наилучшие, теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся, все на "боевых постах" - не хочется употреблять такие вот военные выражения, - но все работает у вас как часики такие хорошие слаженные", - сказал он Денису Проценко. "Все в значительной степени благодаря вам. Потому что надо - я это по себе знаю - уметь организовать работу. У вас получилось, это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода", - добавил президент.

Владимир Путин при посещении больницы принял все необходимые меры безопасности. На кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24", видно, как он надевает защитный противовирусный костюм желтого цвета и специальную маску, закрывающую все лицо.