Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Новости

Австралийский дантист рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом 16:07
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус 16:07
В Минске открылась выставка о Второй мировой войне 16:03
Кроссовер Nissan меньше Juke получил имя Magnite 16:02
В Волгограде жировая пробка закупорила канализацию 15:54
В Беларуси готовы увеличить производство респираторов 15:53
Химики нашли способ остановить размножение коронавируса в легких 15:51
В Чечне выявлен первый случай заражения коронавирусом 15:48
Модные дома будут шить маски и защитную одежду 15:45
Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле 15:45
Путин посетил больницу в Коммунарке 15:44
Музеи представили свои экспозиции на сайте "Москвастобой" 15:42
Фармацевты предложили доставлять лекарства на дом 15:38
Сотрудницу ФНС в Костроме осудили за взяточничество 15:37
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде 15:35
Биологи выяснили, на каком языке общаются кальмары 15:31
В Пензе коронавирус обнаружили у 77-летней пенсионерки 15:29
Обнаружен первый предок человека и всех животных на Земле 15:28
В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом 15:24
Путин осмотрит новую больницу для зараженных коронавирусом 15:14
В Петербурге отремонтировали танки Т-34 для участия в параде Победы 15:12
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани 15:11
В Петербурге из-за COVID-19 закроют спортклубы, фудкорты и бассейны 15:10
Каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за коронавируса 15:08
На турецко-болгарской границе образовалась 50-километровая пробка 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 15:02
Рубрика: Власть

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.

В подмосковную резиденцию главы государства в Ново-Огарево пригласили мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяну Голикову, главу Роспотребнадзора Анну Попову и министра здравоохранения Михаила Мурашко​​​.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Роспотребнадзор показал, как делают анализы на коронавирус

"Цель нашей встречи ясна", - подчеркнул Владимир Путин, заметив, что предварительно поговорил с Голиковой отдельно.

Выслушав доклад Собянина, президент заявил, что сегодня соберет правительство для обсуждения вопросов противодействия распространению коронавируса. "Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем", - сказал он.

Путин осмотрит новую больницу для зараженных коронавирусом

Текст: Кира Латухина

Президент России с вертолета осмотрит новую больницу, которая строится в Коммунарке для зараженных коронавирусом.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мэр Москвы заявил о высокой динамике развития коронавируса

Сегодня глава государства собрал совещание в своей подмосковной резиденции. "Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке", - сказал Владимир Путин мэру Москвы Сергею Собянину. "Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - ответил мэр. "Сейчас вообще Коммунарку посмотрим", - заметил президент.

Перед совещанием Собянин как раз был на стройплощадке. "За две недели мы 40 процентов объема выполнили. Я приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели, скорее всего, мы ее уже введем", - уверен он.

Новая больница реально огромная, больше Морозовской, описал столичный градоначальник: "Она по плоскости размазана, одноэтажное здание, вместе с общежитиями для персонала и т. д. Замкнутое такое пространство". Половина коек - реанимационные, такого вообще нигде в стране нет: из 500 коек - 260 реанимационные, сказал он. Много хорошего оборудования. "Просто сейчас "сараи" строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать", - заключил мэр.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Песков подтвердил подготовку телесаммита G20 по коронавирусу
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента