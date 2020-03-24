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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Энергетика искусства

Бывшая ГЭС на Болотной станет культурным центром
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8117)
Реставрация бывшей электростанции ГЭС-2, которая станет новым культурным пространством Москвы, завершится предстоящим летом. А уже в первой половине осени его смогут оценить москвичи и туристы. Как изменится здание с богатым промышленным прошлым?
Электростанцию разделят на пять пространств, где каждый творческий человек найдет место по душе. Фото: rpbw Электростанцию разделят на пять пространств, где каждый творческий человек найдет место по душе. Фото: rpbw
Электростанцию разделят на пять пространств, где каждый творческий человек найдет место по душе. Фото: rpbw

Закрыть электростанцию на Болотной площади, которую возвели еще в начале прошлого века, городские власти решили в 2006 году. Решение объяснили износом оборудования и высокой стоимостью производимой энергии. Спустя три года зданию присвоили статус объекта культурного наследия. Выводить ГЭС-2 из эксплуатации начали в 2014 году. Тогда же здание продали инвестору, который решил реставрировать и перепрофилировать электростанцию в культурное пространство. Именно в пространство, а не в музей. "Здание в 38 тысяч квадратных метров и прилегающая территория в два гектара могут стать и станут для посетителей гораздо большим, чем очередное, пусть и выдающееся, собрание художественных произведений", - объяснили "РГ" в фонде V-A-C.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
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Проектом обновленной ГЭС-2 занимается международная команда архитекторов во главе с итальянцем Ренцо Пиано - автором Центра Помпиду в Париже. Электростанцию разделят на пять пространств. Во фронтальной части здания, выходящей на набережную, разместится так называемая вторая площадь - один из основных входов. Это место встречи, где посетители смогут узнать о программах ГЭС-2. Над площадью появится библиотека. Правый ризалит предназначен для российских и зарубежных художников, где откроются апартаменты и помещения для совместных проектов. Левый ризалит отдан под лабораторию кулинарных искусств. В основном же здании появится проспект, где смогут прогуливаться посетители. К нему будут примыкать кафе, магазин и актовый зал-трансформер для лекций, театрализованных постановок, концертов и кинопоказов. Уровнем ниже разместятся основные выставочные пространства с естественным освещением. А рядом в здании, построенном по заказу водочной фабрики Ивана Смирнова, заработает центр художественного производства "Своды". В нем, например, откроются столярная и слесарная мастерские, звукозаписывающая студия, видеостудия, фотолаборатория, пекарня.

Можно будет посетить библиотеку, художественный зал и лабораторию кулинарных искусств

Новую жизнь, по словам инвесторов, обретет и близлежащая территория. Перед зданием электростанции обустроят спуск к воде, который в будущем сможет играть роль причала. За ГЭС-2 приведут в порядок двор, где летом будут устраивать кинопоказы и концерты. Еще тут высадят березовую рощу, под которой появится Дно. Так решили называть двухуровневую парковку на более чем 200 машино-мест. Запустить "культурную" электростанцию планируют осенью. В честь открытия ориентировочно с конца сентября там начнут проводить разные встречи и фестивали. Уже известно, что покажут спектакль-перформанс Ромео Кастеллуччи.

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