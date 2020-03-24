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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Простой не так прост

Текст: Зоя Филозоп (руководитель абонентского отдела юридической компании "Центральный округ")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 62(8116)
Отправить сотрудников на "удаленку", посадить на карантин или вывести в простой - пандемия коронавируса поставила многих работодателей в сложную ситуацию. Зачастую они с трудом представляют, какие последствия повлечет то или иное их решение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство РФ сформировало Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который займется и вопросами господдержки бизнеса. Но пока нет официальных нормативных актов, связанных с режимом работы в новых условиях, необходимо руководствоваться действующим законодательством.

Фото: iStock
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Один из ключевых вопросов: как оформлять и оплачивать отсутствие персонала на рабочем месте? Рассмотрим три типичных сценария.

Первый: сотрудники переводятся на "удаленку". Здесь необходим соответствующий приказ и дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу.

В них указываются: способы передачи информации, порядок получения заданий и отчетов по ним, порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимым им для исполнения своих обязанностей оборудованием, средствами защиты информации, программно-техническими и иными средствами. Также прописывается порядок и сроки представления отчетов о выполненной работе; размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование "удаленными" сотрудниками принадлежащего им либо арендованного оборудования и прочих необходимых средств; порядок возмещения других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. Допускается оформление такого допсоглашения по электронной почте.

Второй вариант развития событий - отсутствие сотрудников на работе в связи с карантином. Карантин в данном случае - официальный термин, а не слово из новостной ленты.

На время карантина предусмотрена выдача листка нетрудоспособности

Если работник контактировал с инфекционным больным, то ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за все время отстранения от работы в связи с карантином. Это закреплено в пункте 6 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Отметим, что продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется медицинским учреждением (не работодателем) на основании утвержденных сроков изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Если карантину подлежат дети в возрасте до семи лет, посещающие дошкольные образовательные организации, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке недееспособными, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику (одному из родителей, иному законному представителю или иному члену семьи) за весь период карантина, установленного на основании решения уполномоченных государственных органов.

На время карантина предусмотрена выдача листка нетрудоспособности - так называемого "больничного". Он выдается медицинским учреждением. За время отсутствия на работе, подтвержденного больничным, назначается пособие по временной нетрудоспособности. Назначается и выплачивается пособие работодателем в десятидневный срок после предъявления работником необходимых документов, в ближайший день выдачи зарплаты (статья 15 закона № 255-ФЗ). Пособие по временной нетрудоспособности при карантине (включая карантин ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного недееспособным) оплачивается в общем порядке.

Оплата времени простоя зависит от того, по чьей вине он произошел

Наконец, третий и самый драматичный сценарий: руководитель организации принимает решение о необходимости прекращения работы для предотвращения распространения инфекции, но при отсутствии решения о карантине. В этом случае речь идет о простое. Часто в судебной практике предполагается, что во время простоя сотрудник должен находиться на своем рабочем месте. В случае эпидемии, как представляется, этим правилом можно пренебречь.

Фото: РязГМУ
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Итак, оплата времени простоя зависит от того, по чьей вине он произошел. Согласно части 1 статьи 157 Трудового кодекса РФ, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы сотрудника, то есть с учетом включаемых в расчет премий и иных выплат. Следовательно, если организация временно прекращает свою деятельность без официальных государственных распоряжений, только по воле работодателя, каждому сотруднику нужно ежемесячно выдавать как минимум две трети его средней зарплаты.

Простой по обстоятельствам, не зависящим от сторон, оплачивается в размере двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (часть 2 статьи 157 ТК РФ).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Необходимо отметить, что временную приостановку работы можно считать простоем, когда работодателем принято соответствующее решение - как правило, оформленное приказом, содержащим информацию о причинах экономического, технологического, технического или организационного характера для приостановления работы, а также о том, что в указанный период будут производиться выплаты в соответствии со статьей 157 ТК РФ.

С таким приказом нужно ознакомить работников, лучше под подпись. Если это невозможно - по электронной почте или в мессенджерах, то есть способом, которым можно подтвердить уведомление.

Оплата простоя производится в дни выплаты заработной платы, установленные в организации.

Надеюсь, что наши разъяснения помогут работодателям спокойно оценить свою ситуацию и принять взвешенное решение.

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