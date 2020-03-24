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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

50 оттенков синего

Что в столице нельзя выбрасывать в экологичный контейнер?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Раздельный сбор мусора нынче в моде: среди моих знакомых уже человек десять всерьез начали заботиться о планете. Москвичам в этом плане теперь легче: во дворах поставили синие контейнеры, специально для перерабатываемого стекла, бумаги и пластика. Вроде бы все просто - разделяй и здравствуй. Но на деле горожане столкнулись с проблемами и поняли, что даже мусорить еще нужно научиться.
Бытовой пластик: для одних - пустой хлам, для других - идеальная творческая отдушина. Фото: Gettyimages Бытовой пластик: для одних - пустой хлам, для других - идеальная творческая отдушина. Фото: Gettyimages
Бытовой пластик: для одних - пустой хлам, для других - идеальная творческая отдушина. Фото: Gettyimages

Никакого ламината!

Так случилось, что в нашей семье образуется множество отходов для синего контейнера. Например, коробки от игрушек. Или картонная тара, которую использует доставка продуктов и хозтоваров. А еще множество бумаги разных цветов и сортов - побочный продукт рукоделия. Поэтому решение перейти на раздельный сбор пришло как-то само собой. Коробка "Шеф-Маркета" идеально подошла под мусорный ящик. На первый взгляд бумаги было много, но за неделю ящик не заполнился и наполовину. А занимает он, зараза, чуть ли не треть кухни! Ну ничеееего, справимся.

Фото: Анна Кондратьева
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Прошло еще где-то около трех дней. Наконец-то наш экологичный контейнер наполнился за счет использованных бумажных полотенец, салфеток и бутылок. Правда, тару из-под молока пришлось мыть, что поначалу было непривычно. Но вроде бы все, к выносу готовы! На всякий случай решили еще пригласить эксперта по раздельному сбору в нашем доме - Анну Вяльцеву. Аннет с мужем давно немного экзальтированы на почве любви к планете, поэтому о мусоре знают все. Салфетки и полотенца гости сразу забраковали: оказывается, не идут они на переработку! "А ээээто еще что такое?" - достали ревизоры из коробки целую горсть моих ламинированных аккредитаций. Это были просроченные пропуска в правительство Саратовской области, их журналистам выдавали каждый год, и в "Саратовских вестях" мы ими елки наряжали. Оказывается, ничто ламинированное в синий бак класть тоже нельзя!

Есть такая фракция

Наконец, все было рассортировано. Мы торжественно отнесли наш вклад в "синего друга". На следующий день приехал синий мусоровоз и забрал все: бумагу, пластик, стекло... Все оказались в одном мусоровозе и уехали на сортировочный пункт. И уже там сотрудники начали по новой сортировать все вручную, выделяя десятки различных видов отходов - фракций. Даже те из нас, кто интересуется раздельным сбором, далеко не всегда знают, какие изделия из пластика перерабатываются, а какие - нет. А профессиональный сортировщик в этом легко разберется.

Фото: Татьяна Кравченко
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Один из крупнейших сортировочных пунктов Москвы находится рядом с метро "Владыкино", в крупной промзоне. Именно сюда с севера и центра Москвы приезжают мусоровозы как с раздельными отходами, так и с несортированным хламом. "Сухие" отходы, ответственно заверяем, пахнут гораздо меньше. Перед тем как выбросить мусор, москвичи стали мыть пластиковые бутылки и контейнеры. Хотя и среди "раздельно собранного" мусора попадаются интересные вещи... Вот мусоровоз вываливает гору на ленту транспортера. Среди тысяч стаканчиков, коробок, картонок оказывается нечто неимоверных размеров. "Глянь-ка, что там?" - кричит водитель рабочему, разгребающему кучу. Опа, сиденье от дивана... Придется вручную извлечь отжившую свое мебель.

Дальше отходы поднимаются по транспортеру выше. В специальных кабинах у конвейера стоят сортировщики. Именно они в несколько этапов отбирают то, что можно переработать. Все остальное (например, памперсы, которые москвичи то и дело по ошибке складируют в корзины раздельного сбора) отправляется в отдельную кучу. Ее потом повезут на полигон.

Грамотность москвичей растет: старый велосипед, скорее, сдадут в металлолом, чем выбросят. Фото: GettyImages
Салфетки и чеки из магазинов кладите строго в серый бак!

Доходный хлам

Во внутреннем дворе предприятия - аккуратные кипы спрессованного мусора, за которым приедут переработчики. Эти компании платят за отсортированное сырье, которое потом пойдет в новое производство. Например, из ПЭТ-бутылок и нескольких других видов пластика получатся стройматериалы, ящики и даже полиэстровая одежда. Тетрапак (мы в нем обычно покупаем соки, йогурты и другую "молочку", выглядит как картон, но на самом деле там еще пластик и алюминий) сгодится для коробок, туалетной бумаги. Стекло используется для производства банок, утеплителя, даже плитку из него делают. А вот и за бумагой пришла пятитонная фура. Переработчики используют это сырье для изготовления гофрокартона, изоляционных материалов. Словом, московский мусор пользуется спросом, причем во многих регионах Центральной России.

Семьям с детьми предлагают дать скидку на услуги по вывозу мусора

Ну, недостатка его в Москве не будет. В год только жители Северного и Центрального округов выносят в контейнеры более 700 тысяч тонн отходов, рассказали "РГ" в одной из компаний, которая занимается вывозом отходов из столичных дворов. Отсортировать из этого потока пока получается только 20%. "Больше всего в мусоре - пластиковых пакетов, - объясняют собеседники "РГ". - В них люди, как правило, и выносят отходы. Между тем переработать такие пакеты сложнее всего, они сильно загрязнены. Когда начнем сортировку со своей кухни, вторсырье не будет портиться от пищевых остатков, и в большей степени пойдет на переработку". Еще один трудный для сортировки и переработки продукт нашей жизнедеятельности - одноразовая посуда. Компаний, которые работают с этим материалом, в нашей стране не так много, поэтому лучше ограничить использование пластиковых ложек, вилок и стаканчиков, как и многих вещей, которые нужны нам всего один раз, а потом мы их с легкостью выбрасываем. Впрочем, грамотность народа растет, и ошибок в раздельном сборе постепенно становится все меньше и меньше. А многие даже самостоятельно стали отвозить раздельно собранный хлам на пункты переработки, не дожидаясь, пока за ним приедет синий мусоровоз.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа

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