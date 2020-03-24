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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опередить болезнь

Для лечения и диагностики коронавируса в столице строят новые и перепрофилируют действующие больницы, а также открывают свои лаборатории
Текст: Ангелина Зеленькова, Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Москва наращивает медицинские мощности для борьбы с коронавирусом. Более пяти тысяч строителей круглосуточно возводят инфекционный центр в Новой Москве, а в семи действующих больницах созданы отделения для горожан с подозрением на инфекцию.
Медики с дистанционными термометрами сегодня встречают на входе во многие учреждения. Фото: Александр Корольков/ РГ Медики с дистанционными термометрами сегодня встречают на входе во многие учреждения. Фото: Александр Корольков/ РГ
Медики с дистанционными термометрами сегодня встречают на входе во многие учреждения. Фото: Александр Корольков/ РГ

В случае необходимости город готов развернуть еще 10 корпусов, заявил мэр Сергей Собянин. При этом пока существующих коек в столице хватает, но число инфицированных уже пошло на сотни, и власти решили действовать на опережение.

Переоборудовать за 10 дней

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Напомню, в столице в марте введены профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Закрылись фитнес-центры, бассейны и аквапарки, дети учатся в режиме онлайн, закрылись музеи, театры, выставочные центры. Горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний карантин. Работодателей попросили по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Все это приносит плоды - к примеру, в общественном транспорте стало гораздо меньше пассажиров, в подземке их число сократилось на 40%. Контакты между людьми сокращаются, передача вируса затрудняется. Тем не менее новые инфицированные в городе появляются каждый день - почти все они прилетели в Москву из-за границы, преимущественно из стран Европы.

Госпитализировать приходится не только инфицированных, но и тех, с кем они контактировали и кого могли заразить. Из-за этого меры предосторожности приходится применять к тысячам москвичей и гостей столицы. Пока система здравоохранения справляется. Большинство заболевших отправляют в новый медицинский центр в Коммунарке.

Фото: iStock
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Чтобы ситуация и дальше оставалась под контролем, еще в семи городских клинических больницах создали отделения для заболевших коронавирусом и тех, у кого подозревают это заболевание. В понедельник Сергей Собянин побывал в новом перинатальном центре 67-й больницы и заявил, что он временно передается для борьбы с коронавирусом. "Тяжелое, но необходимое решение. В ближайшее время при нарастании угрозы мы готовы развернуть еще 10 корпусов, не считая того, что строится новая больница в Новой Москве", - сказал мэр.

Переоборудовать перинатальный корпус площадью 50 тысяч "квадратов" для инфекционных больных удалось всего за 10 дней.

Стройка инфекционного центра в Новой Москве идет круглосуточно. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В чистом поле

Но главная медицинская стройка сейчас идет за пределами старой Москвы - за считаные дни вблизи деревни Голохвастово в ТиНАО успели построить фундамент будущего инфекционного центра и металлические каркасы лечебных корпусов. По проекту новый центр будет состоять из 50 одноэтажных корпусов на 500 коек, в том числе лабораторного, хозяйственного и санобработки, а также 16 корпусов реанимации и интенсивной терапии на 250 мест. Рядом разместятся двухэтажные комфортные общежития для 2 тысяч врачей центра, где они смогут отдохнуть после смены. "Мы строим мощный специализированный медицинский комплекс, который сможет оказывать помощь самым тяжелым больным. Подобные объекты даже из легковозводимых конструкций строятся шесть-восемь месяцев, а перед нами стоит задача поставить его за месяц", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. И это при том, что одновременно приходится прокладывать дороги - стройка идет в чистом поле, где не было ни подъездов, ни электричества, ни инженерных коммуникаций.

На карантин в Москве закрылись музеи, театры, фитнес-центры и другие организации, но улицы все же не опустели. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Диагноз поставят быстрее

Берет на себя столица и диагностику коронавируса - анализы на инфекцию теперь будут проводить преимущественно в городе, а не в новосибирском Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", как это было еще недавно. Такая мера позволит увеличить число проверяемых на заболевание людей и ускорить постановку диагноза.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В городе уже работают девять лабораторий, которые к концу недели смогут проводить около 10 тысяч лабораторных исследований в сутки. "Мы, по сути дела, в 2,5 раза увеличим мощности лабораторных исследований", - отметил накануне Собянин, осматривая лабораторию в диагностическом клиническом центре N 1.

Федеральные лаборатории в центре гигиены и эпидемиологии в Графском переулке и противочумном центре на улице Мусоргского тоже продолжат работать. Причем помимо тестирования пациентов из стационаров они возьмут на себя функции референс-центров - станут перепроверять положительные пробы из городских лабораторий, чтобы не допустить ошибки.

В ближайшие дни тестированием на коронавирус начнут заниматься и частные лаборатории, у которых есть оборудование и допуски. Тест-системы им поставят бесплатно, а работу оплатят из городского бюджета.

Кстати

Надбавка за вирус

Для медиков перепрофилированных больниц, которые займутся лечением заболевших коронавирусной инфекцией, введены надбавки к зарплате. Врачи получат дополнительно 70 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал 50 тыс., младший персонал и другие сотрудники - 30 тыс. рублей. Сергей Собянин распорядился разработать схему финансового поощрения работников лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус.

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