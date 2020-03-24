Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач калужской областной больницы Владимир Кондюков объяснил свой отпуск в Таиланде тем, что выехал еще до объявления пандемии. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Накануне врио губернатора области Владислав Шапша назвал отдых главврача в Таиланде в разгар пандемии COVID-2019 безответственным поступком и пообещал подобрать ему "работу с меньшим уровнем ответственности".

Однако Владимир Кондюков виновным себя отнюдь не считает. По его словам, он ушел в отпуск до того, как запретили выезд, и не предвидел подобного развития событий, а также оплатил путевку из собственных средств. Главврач также заверил, что знай он, как все будет, то отказался бы от поездки.

- Я ничего не нарушил. Эта больница не имеет отношения к коронавирусу, - заметил Кондюков.

Впрочем, даже в случае увольнения - а он готов к этому, если "работодатель решит, что я поступил неправильно" - Владимир Кондаков о своем будущем не беспокоится. Он уверен, что без труда найдет себя в частной медицине.