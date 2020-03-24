Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 человек

Семьдесят человек выписаны за последние сутки из медцентра в Коммунарке, написал в Facebook главврач больницы N40 Денис Проценко.

По его словам, за сутки в стационар привезли 29 пациентов. При этом 70 человек выписаны. Главврач уточнил: 156 человек лечатся от пневмонии, 82- от коронавируса. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один пациент. В отделении реанимации и интенсивной терапии, добавил Проценко, лежат десять человек.

Всего в Москве, по последним данным, зафиксировано 262 случая коронавируса.