Домашний карантин, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным с завтрашнего дня, станет самым массовым в истории столицы. Если говорить только о горожанах в возрасте 65+, которым он адресован с целью уберечь их от коронавируса, то остаться дома на три недели - с 26 марта до 14 апреля, должны почти 1,8 миллиона москвичей. А если добавить туда еще горожан с хроническими болезнями сердца, почек и другими заболеваниями? Тогда их число и вовсе перевалит за два миллиона человек.

Между тем, немало среди этих людей тех, кто еще работает. Причем, многие не только из любви к профессии и желания остаться востребованным на рынке труда, но и просто ради денег. Кому хочется жить на одну пенсию и сводить концы с концами? Поэтому первый вопрос, который волнует москвичей: в не потеряют ли они в доходах, перестав ходить на работу? Как же выполнить указ мэра и в то же время не остаться без средств существования? На эти вопросы корреспонденту "РГ" ответила директор Института частного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных, кандидат юридических наук:

- Напомню, еще перед тем, как издать указ от 23 марта, в котором домашний карантин вменили в обязанность всем москвичам в возрасте 65+, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой отправить по возможности как можно больше работников на удаленку. При этом он сразу подчеркнул: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". Между тем, такие попытки в городе, судя то обращениям читателей, уже предпринимаются. В новом же указе, продиктованном заботой о старшем поколении, глава города уже более конкретно обозначил, как именно могут пожилые москвичи пережить это трудное время. Вариантов предлагается три. Первый - самый простой - это взять больничный лист. Тут в законодательстве все прописано: если у вас страховой стаж больше восьми лет, то дни на бюллетене оплачиваются 100-процентой выплатой зарплаты, если стаж от пяти до восьми лет - 80%, меньше пяти лет - 60 %. У ветеранов, о которых идет речь, стаж как правило, исчисляется десятками лет. Но если они люди высокооплачиваемые, то болеть все равно не выгодно, так как существует ограничение при оплате по больничному- не более 2301 руб. 37 копеек за один день.

Вторая законная форма не ходить в офис - это продолжать работу в удаленном режиме. Заставить на нее перейти нельзя - недаром в указе есть пункт 6.5, предусматривающий согласие работника. Да и не каждый работодатель может пойти на это, так как не каждая работа выполнима вне офиса. К примеру, человек имеет доступ к секретной информации и не может осуществлять такую работу на дому. Проще решается вопрос с проведением разных переговоров - сейчас существует множество способов проводить их в режиме он-лайн - по скайпу, в режиме видеоконференций, с помощью разных платформ и программ. Но если и работодатель, и работник приходят к выводу, что сотрудник может в полном объеме выполнять свои обязанности, не выходя из дома, в оплате труда он потерять не должен. Самое оптимальное в этом случае - предложить людям, переходящим на удаленку, подписать дополнительное соглашение. Трудовой кодекс допускает это в связи с произошедшими изменениями - в данном случае места работы. Предусмотреть в нем, в частности, продолжительность рабочего дня и конкретные часы - скажем с 9.00 до 17.00. Другие условия: отвечать на запрос работодателя через определённое время ( например, в течение часа) по телефону или по электронной почте, а не больше чем через два часа быть при необходимости в офисе. Детали прописывает сам работодатель.

Но тут есть нюансы. Как правило, чаще всего в трудовых договорах, которые заключаются с сотрудниками при поступлении на работу, зарплата делится на части: скажем, 50 тысяч рублей - гарантированный оклад. А еще какая-то часть при эффективной работе поощряется премиями, увеличивающими коэффициентами и другими стимулирующими выплатами. Решение об их выплате каждый раз принимает руководитель. Может он, воспользовавшись данным ему правом, в настоящее время с целью экономии средств фирмы взять и снизить эти выплаты работнику? Может. Но и тот в свою очередь, если действительно выполняет свои обязанности и дома в полном объеме, может оспорить это решение уже в судебном порядке.

Ну и третий вариант домашнего карантина, рекомендованный мэром Москвы - оплачиваемый отпуск. Если право на отпуск у работника наступило, то препятствий взять его нет. Ну, а если положенный отпуск уже исчерпан, а новый еще не наступил, то претендовать на отпуск не приходится.

Все эти же три варианта на выбор могут использовать и другие москвичи. которым предписан режим самоизоляции, скажем, при возвращении из одной из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они не могут просто просидеть дома положенные две недели, а потом явиться на работу и сказать: у меня была самоизоляция. В таком случае им может быть засчитан просто прогул с соответствующими выводами. Для того, чтобы не потерять работу и постараться сохранить доход, им нужно вместе с работодателем продумать, как именно оформить эти дни. Термина самоизоляция в Трудовом кодексе России еще нет, а есть сложившаяся в стране экстремальная ситуация.