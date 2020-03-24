Мартовское падение курса рубля внесло коррективы в работу отечественных предприятий, ориентированных на экспорт продукции за рубеж. В отличие от кризисных периодов прошлых лет, принесших экспортерам дополнительную рублевую выручку, в этом году на сбыт продукции начала существенно влиять неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая вызывает ощутимое беспокойство среди участников рынка.

По данным администрации региона, в 2019 году основными торговыми партнерами Костромской области были Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Италия, США, Швейцария, Азербайджан, Украина и Узбекистан. На территории Костромской области, где экспорт товаров по итогам 2019-го по стоимости превысил объемы импорта вдвое, внешнеторговый оборот составил 443,9 миллиона долларов США. По сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 6,9 процента. При этом экспорт сократился на 12,2 процента и стал равен 296,9 миллиона долларов США. А стоимостные объемы импорта увеличились на 6,1 процента и составили 147 миллионов долларов США. За январь - декабрь 2019 года сальдо торгового баланса сложилось положительное - 149,9 миллиона долларов США.

Снижение показателей специалисты связывают с сокращением экспортных поставок лесопродукции по всем товарным группам, а также металлов и изделий из них. По традиции в Костромской области, 74 процента которой покрыто лесами, первое место в объеме экспорта занимают поставки древесины и изделий из нее: фанеры, лесо- и пиломатериалов, а также плит ДСП и ДВП. Их доля в общей структуре зарубежных поставок - около 60 процентов.

В течение многих лет именно лес был главным богатством Костромской области, представляющим интерес для зарубежных партнеров. Регион, занимающий первое место по запасам древесины в ЦФО, имеет свыше 11,4 миллиона кубометров расчетной лесосеки, более трех миллионов кубометров из которых пока не используются. Это привлекает в Костромскую область инвесторов, в том числе зарубежных. В общей структуре промышленного производства продукция лесопромышленного комплекса региона занимает второе место после электроэнергетики. В лесопромышленной отрасли работают около 500 организаций с общей численностью занятых порядка девяти тысяч человек. Среди крупнейших предприятий - международный концерн "СВИСС КРОНО" и непубличные акционерные общества "Свеза Кострома" и "Свеза Мантурово".

За последние десять лет объемы экспорта лесопродукции, произведенной на костромских предприятиях, ежегодно увеличивались на 15-20 миллионов долларов США

В последние годы в регионе наметилась тенденция к сокращению поставок необработанной древесины за пределы области и увеличению производства пиломатериалов, фанеры, древесно-стружечных плит, мебели. Это приносит региону больший доход и позволяет создавать дополнительные рабочие места с достойной зарплатой.

По данным областных властей, за последние десять лет объемы экспорта лесопродукции, произведенной на костромских предприятиях, ежегодно увеличивались в среднем на 15-20 миллионов долларов США. Самым значительным был скачок 2018 года, когда поставки лесопродукции из региона зарубежным партнерам выросли с 181,7 до 232,1 миллиона долларов. Однако в 2019-м произошел спад до 176,9 миллиона.

Представители лесоперерабатывающей отрасли отмечают, что в предыдущие кризисные периоды, которые сопровождались падением курса рубля, ориентированные на экспорт предприятия традиционно получали рост рублевой выручки. Однако в этом году ситуация изменилась из-за "новой вводной": наряду с колебаниями цен на нефть и волатильностью национальной валюты важным фактором, влияющим на устойчивость рынка сбыта продукции костромских предприятий, стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Это заставляет компании пересматривать привычные логистические схемы и вносить коррективы в управление производством.

Как рассказал "РГ" директор по продажам компании "Свеза" Виталий Демиденко, сейчас ситуация меняется очень быстро. Слишком много факторов влияет на рынок. По мнению экспортеров, прежде чем делать какие-либо выводы, нужно подождать стабилизации основных макроэкономических параметров.

- Мы, как экспортно ориентированная компания, естественно, получаем текущие выгоды в виде дополнительной рублевой выручки от экспорта из-за падения курса рубля против основных валют, - отметил Виталий Демиденко. - Но спрос на фанеру напрямую зависит от состояния мировой экономики и локальных рынков в частности. И сейчас важно понять и оценить, как замедление роста или даже возможная рецессия может повлиять на платежеспособный спрос на экспортном и внутреннем рынках в среднесрочной перспективе. Меры, принимаемые разными странами в целях борьбы с коронавирусом, приводят к ограничению перемещения товаров между ними. Для минимизации негативного влияния компания начала реализовывать ряд мероприятий, в том числе перераспределять объемы между рынками сбыта в зависимости от вводимых странами ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, реализуемая программа оптимизации производства и сокращения затрат позволяет "Свезе" чувствовать себя уверенно и в сложившихся обстоятельствах. Результатом негативного развития ситуации может стать снижение платежеспособного спроса на продукцию на наших рынках сбыта. А сколько времени уйдет на его восстановление, спрогнозировать сейчас невозможно. Даже эксперты называют очень разные сроки по спаду заболеваемости. В любом случае мы надеемся на скорое разрешение кризиса.