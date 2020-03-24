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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лесная делянка на карантине

Экспортеры лесопродукции примеряются к мартовскому падению курса рубля
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 62(8116)
Мартовское падение курса рубля внесло коррективы в работу отечественных предприятий, ориентированных на экспорт продукции за рубеж. В отличие от кризисных периодов прошлых лет, принесших экспортерам дополнительную рублевую выручку, в этом году на сбыт продукции начала существенно влиять неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая вызывает ощутимое беспокойство среди участников рынка.
Именно лес считается главным богатством Костромской области, представляющим интерес для зарубежных партнеров. Фото: Владимир Смирнов Именно лес считается главным богатством Костромской области, представляющим интерес для зарубежных партнеров. Фото: Владимир Смирнов
Именно лес считается главным богатством Костромской области, представляющим интерес для зарубежных партнеров. Фото: Владимир Смирнов

По данным администрации региона, в 2019 году основными торговыми партнерами Костромской области были Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Италия, США, Швейцария, Азербайджан, Украина и Узбекистан. На территории Костромской области, где экспорт товаров по итогам 2019-го по стоимости превысил объемы импорта вдвое, внешнеторговый оборот составил 443,9 миллиона долларов США. По сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 6,9 процента. При этом экспорт сократился на 12,2 процента и стал равен 296,9 миллиона долларов США. А стоимостные объемы импорта увеличились на 6,1 процента и составили 147 миллионов долларов США. За январь - декабрь 2019 года сальдо торгового баланса сложилось положительное - 149,9 миллиона долларов США.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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Снижение показателей специалисты связывают с сокращением экспортных поставок лесопродукции по всем товарным группам, а также металлов и изделий из них. По традиции в Костромской области, 74 процента которой покрыто лесами, первое место в объеме экспорта занимают поставки древесины и изделий из нее: фанеры, лесо- и пиломатериалов, а также плит ДСП и ДВП. Их доля в общей структуре зарубежных поставок - около 60 процентов.

В течение многих лет именно лес был главным богатством Костромской области, представляющим интерес для зарубежных партнеров. Регион, занимающий первое место по запасам древесины в ЦФО, имеет свыше 11,4 миллиона кубометров расчетной лесосеки, более трех миллионов кубометров из которых пока не используются. Это привлекает в Костромскую область инвесторов, в том числе зарубежных. В общей структуре промышленного производства продукция лесопромышленного комплекса региона занимает второе место после электроэнергетики. В лесопромышленной отрасли работают около 500 организаций с общей численностью занятых порядка девяти тысяч человек. Среди крупнейших предприятий - международный концерн "СВИСС КРОНО" и непубличные акционерные общества "Свеза Кострома" и "Свеза Мантурово".

За последние десять лет объемы экспорта лесопродукции, произведенной на костромских предприятиях, ежегодно увеличивались на 15-20 миллионов долларов США

В последние годы в регионе наметилась тенденция к сокращению поставок необработанной древесины за пределы области и увеличению производства пиломатериалов, фанеры, древесно-стружечных плит, мебели. Это приносит региону больший доход и позволяет создавать дополнительные рабочие места с достойной зарплатой.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По данным областных властей, за последние десять лет объемы экспорта лесопродукции, произведенной на костромских предприятиях, ежегодно увеличивались в среднем на 15-20 миллионов долларов США. Самым значительным был скачок 2018 года, когда поставки лесопродукции из региона зарубежным партнерам выросли с 181,7 до 232,1 миллиона долларов. Однако в 2019-м произошел спад до 176,9 миллиона.

Представители лесоперерабатывающей отрасли отмечают, что в предыдущие кризисные периоды, которые сопровождались падением курса рубля, ориентированные на экспорт предприятия традиционно получали рост рублевой выручки. Однако в этом году ситуация изменилась из-за "новой вводной": наряду с колебаниями цен на нефть и волатильностью национальной валюты важным фактором, влияющим на устойчивость рынка сбыта продукции костромских предприятий, стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Это заставляет компании пересматривать привычные логистические схемы и вносить коррективы в управление производством.

Как рассказал "РГ" директор по продажам компании "Свеза" Виталий Демиденко, сейчас ситуация меняется очень быстро. Слишком много факторов влияет на рынок. По мнению экспортеров, прежде чем делать какие-либо выводы, нужно подождать стабилизации основных макроэкономических параметров.

Фото: iStock
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- Мы, как экспортно ориентированная компания, естественно, получаем текущие выгоды в виде дополнительной рублевой выручки от экспорта из-за падения курса рубля против основных валют, - отметил Виталий Демиденко. - Но спрос на фанеру напрямую зависит от состояния мировой экономики и локальных рынков в частности. И сейчас важно понять и оценить, как замедление роста или даже возможная рецессия может повлиять на платежеспособный спрос на экспортном и внутреннем рынках в среднесрочной перспективе. Меры, принимаемые разными странами в целях борьбы с коронавирусом, приводят к ограничению перемещения товаров между ними. Для минимизации негативного влияния компания начала реализовывать ряд мероприятий, в том числе перераспределять объемы между рынками сбыта в зависимости от вводимых странами ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, реализуемая программа оптимизации производства и сокращения затрат позволяет "Свезе" чувствовать себя уверенно и в сложившихся обстоятельствах. Результатом негативного развития ситуации может стать снижение платежеспособного спроса на продукцию на наших рынках сбыта. А сколько времени уйдет на его восстановление, спрогнозировать сейчас невозможно. Даже эксперты называют очень разные сроки по спаду заболеваемости. В любом случае мы надеемся на скорое разрешение кризиса.

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