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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где долох, а где олпет

Космонавт Федор Юрчихин - о том, как ориентироваться на станции "Мир"
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 64(8118)
- Если на вас встанут четверо таких же, как вы, - это и будет перегрузка в 4 единицы, которую люди испытывают при управляемом, штатном спуске с орбиты. Крайний раз у нас с Джеком Фишером и Пегги Уитсон случился нештатно-баллистический, резервный спуск. При котором вам на грудь уже встают человек 10...

Герой России Федор Юрчихин, человек, пять раз бывавший в космосе, явно чувствует себя в руководимом им Центре "Авиация и космонавтика" на ВДНХ как на борту космической станции на орбите. Привычно похлопывает по стыковочным узлам "Мира" - ему приходилось, как командиру "Союза", вручную перестыковываться со станцией. Объясняет устройство переходного отсека между "Союзом" и "Аполлоном". Плавно движет рукой, показывая, как планировал "космический лапоть" - миниатюрный беспилотный орбитальный ракетоплан "БОР", созданный для испытаний защитной плитки для "Бурана".

Кажется, что этот человек только что снял скафандр - вот этот, последней модели, привычный Юрчихину по выходам в космос.

Скафандр "Орлан"

Солнце в открытом космосе белое и такое яркое, что на него можно смотреть только сквозь это забрало. Если ты работаешь на солнечной стороне, то вот этим тумблером переключай систему терморегуляции на положение "холод" - чтобы не изжариться, ведь на солнечной стороне - +150. А почему, как вам кажется, на терморегуляторе написано "долох", "олпет" и все остальное так же, наоборот? И зачем к рукаву возле кисти прикреплено зеркальце?

Фото: РИА Новости
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Космический суп

Тут вы пакетик надрезаете по линии, добавляете воды нужной температуры, встряхиваете - и вот он, борщ с мясом, моя любимая еда на орбите. Еще очень нравился там творог с орехами - жаль только, что к нему не было сметаны: кисломолочное быстро портится, его нам не доставляли.

Модель "Спутника 2" с Лайкой

Лайке там должно было быть удобно: ей создали систему регенерации воздуха - вот два ящичка по бокам - снабдили едой, подключили датчики. Сделали все, что успели, - Королеву надо было отправить второй спутник (через месяц после первого) к юбилею Октября, и у него не было времени для того, чтобы обеспечить первому живому существу, полетевшему в космос, условия для жизни. Лайка сделала несколько витков и погибла от перегрева, но показала, что в космосе можно жить.

Стол конструктора Глушко

Крепкое, испытанное старинное дерево. Этот боевой стол - подарок нашему музею от "Энергомаша" на 110-летие со дня рождения великого Валентина Глушко, за этим столом, наверное, и были придуманы двигатели, отправлявшие в космос "Востоки" и "Союзы". "Вызывает восхищение исключительная надежность двигателей конструкции академика Глушко", - писали об этих движках 60 лет назад. И до сих пор ничего надежней не создано.

Макет космодрома во Французской Гвиане

Целые водопады, 500 мм в день, падают там с неба в сезон дождей, и, видите, невдалеке от пускового комплекса, построенного Россией - высокая башня, она защищает ракету и людей от ливней. В том числе и поэтому верхняя часть ракеты собирается тут вертикально. Вон к космодрому едет грузовик с цистерной, наверное, ему сюда - к заводу жидкого кислорода.

Фото: Анатолий Борисович Пекарский
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Интерьер станции "Мир"

Американцы говорят, что им комфортней в нашем сегменте "Мира". В их части станции пол, потолок и борта различаются только по названиям deck, overhead и т.д., и все в один цвет выкрашены. Да, в невесомости нет понятий "верх" и "низ". Но ориентироваться там важно, и потому потолок у нас, как полагается, светлый, пол - темный. И про стены, когда влетаешь в модуль, сразу понимаешь, что это стены.

"Барминград"

На макете все видно: командный пункт, лаборатория, хранилища, мастерская, медпункт со спортзалом, камбуз, комнаты... Интересно, что наша лунная база, названная в честь генконструктора Владимира Бармина, начавшая разрабатываться в 62-м, казалась не более фантастичным проектом, чем полет человека в космос или луноход. Орбитальная станция считалась куда более сложным делом. А тут был даже установлен срок заселения первого лунного города - конец 80-х.

К слову

Музеи космонавтики в России

Музей истории космонавтики им. Циолковского (Калуга)

Первый музей космонавтики в мире. Представлено научное наследие Циолковского, образцы космической техники: спускаемые аппараты, автоматическая возвращаемая капсула "Радуга", копия корабля "Восток" и т.д.

Музей космонавтики и ракетной техники им. Глушко (Санкт-Петербург)

В экспозиции - ракетные снаряды на бездымном порохе, коллекция ракетных двигателей, блок мотор-колес для шасси "Лунохода" и пульты управления из Центра управления луноходом.

Музей НИИЦ подготовки космонавтов (Звездный городок)

Среди экспонатов - подлинные мундиры и награды Ю. Гагарина, В. Комарова, П. Беляева, кабина тренажера "Востока", в которой тренировался Гагарин, костюмы, в которых работали на первой пилотируемой станции "Салют" Г. Добровольский, В. Волков, В. Пацаев, их подлинные награды.

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