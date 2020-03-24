Москвичи стали заказывать продукты онлайн в полтора раза чаще

Новости

МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом 22:11
В Симферополе энергоподстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль" 22:07
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов 21:48
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет 21:47
Захарова предложила ввести санкции против стран G20 21:13
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз 21:11
Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина 21:07
В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению 21:04
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса 20:58
Врач рассказал Путину о двух сценариях ситуации с коронавирусом 20:47
Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 20:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почувствуй розницу

Москвичи стали заказывать продукты онлайн в полтора раза чаще
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 64(8118)
С начала года москвичи стали в полтора раза чаще заказывать продукты на дом. Об этом говорит статистика нескольких популярных онлайн-гипермаркетов. Клиенты уверены: переплата за доставку избавляет от многих проблем: очередей в кассу, прогулок по торговому залу и тяжелых сумок. А во время режима самоизоляции, в котором живет сейчас все больше горожан, это и вовсе отличный выход.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Впрочем, как оказалось, и минусы тоже есть. В то время как на фоне вирусной истерии горожане сметали гречку, доставочные сервисы вдруг оказались недоступны.

Фото: пресс-служба
Рестораны запускают службы доставки, чтобы не закрыться в условиях кризиса

"В нашей экспресс-доставке число заказов выросло, и мы оперативно увеличили количество машин и курьеров", - рассказали "РГ" в пресс-службе X5 Retail Group. Но даже при этом условии быстро получить товар в условиях тотального "макароновируса" оказалось делом трудным. Если в обычные дни оформить покупку можно было за несколько минут, то на прошлой неделе приложение долго не открывалось. Обычно доставщики привозили провизию на следующий день после вечернего заказа, а в дни продуктовой паники обещали доставить еду только через пять дней.

С похожими проблемами столкнулись и клиенты "ВкусВилл". Представители магазина сообщили, что сбои в доставке были связаны с огромным количеством заказов. Корреспондент "РГ" лично оценил ассортимент магазинов и заметил нехватку гречки и мяса птицы. Впрочем, когда люди перестали сметать еду на "черный день", ситуация нормализовалась. Для теста мы с женой заказали продукты через приложение "Перекрестка". Магазин этот не так далеко от дома, проверенный. А самое главное - там удобное приложение. В нем есть и электронная скидочная карта, и заказ еды на дом в один клик. Ну что ж, попробуем.

Доставка на сумму от 3 тысяч оказалась бесплатной, но у нас на семью и не получается меньшей суммы за "один присест". Включили в заказ "молочку", замороженные смеси, кое-что из круп. И на всякий случай - филе индейки. Буквально накануне заказа побывал я в нашем "Перекрестке", и птицы не нашел. В онлайне она была.

Фото: PhotoXPress

Пакеты доставили в назначенный интервал с 6 до 9.00. Честно говоря, надеялся поспать, но ровно в 6.00 запищал домофон. С трудом вспомнил, что за доставка, почему ко мне? Но постепенно проснулся и открыл дверь курьеру. "Я же вам на сотовый звонил еще минут 15 назад, а вы что-то не ответили", - бодро приветствовал меня доставщик. Почему же я не слышал? А, ну правильно: телефон был в авиарежиме.

Нашу еду привезли в тележках, где лежали пакеты. Вперемешку с фирменными зелеными встречались и желтые. "Извините, пришлось кое-что поменять", - объяснили разноцвет ребята-доставщики. Этим "кое-чем" оказалась, конечно, индейка, улетевшая с прилавков. Вместо филе привезли две ножки. Можно, конечно, было отказаться. Но как подумаешь, что опять придется бегать и искать... В общем, ладно, берем. Если не считать этой замены, работа парней была близка к идеальной. Чек на 5 тысяч - примерно на столько мы и берем недельный запас продуктов. И что важно - больше не надо таскать тяжеленные пакеты, которые грозят порваться прямо на дороге...

Фото: Сергей Михеев/РГ
"РГ" изучила цены на продукты питания в разных регионах России

Заметили: постепенно переходят в онлайн-магазины и наши соседи. Курьеры рассказывают, что в последнее время резко вырос спрос не только на крупы, консервы и другие товары длительного хранения, но и на "заморозку". В обычные "некарантинные" дни этот сегмент тоже довольно популярен: москвичам часто не хватает времени на домашнюю готовку, поэтому замороженные овощи и полуфабрикаты часто выручают.

Ретейлеры прогнозируют, что с учетом повального перехода на "удаленку" доставка станет еще более популярной. В одной из крупнейших сетей для сборщиков товаров даже отменили отпуска. Если вы уже давно пользуетесь услугами одного и того же онлайн-гипермаркета, стоит попробовать сделать разовые заказы и в других фирмах. Некоторые из них дают промокоды и специальные скидки для новых клиентов. На покупках можно сэкономить от 500 до 1000 рублей. Впрочем, в каждом случае надо уточнять, действуют ли акции в данный момент. Например, в "Утконосе" на фоне ажиотажа от дисконта для новичков временно решено отказаться.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии