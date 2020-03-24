Москвичи стали заказывать продукты онлайн в полтора раза чаще

С начала года москвичи стали в полтора раза чаще заказывать продукты на дом. Об этом говорит статистика нескольких популярных онлайн-гипермаркетов. Клиенты уверены: переплата за доставку избавляет от многих проблем: очередей в кассу, прогулок по торговому залу и тяжелых сумок. А во время режима самоизоляции, в котором живет сейчас все больше горожан, это и вовсе отличный выход.

Впрочем, как оказалось, и минусы тоже есть. В то время как на фоне вирусной истерии горожане сметали гречку, доставочные сервисы вдруг оказались недоступны.

"В нашей экспресс-доставке число заказов выросло, и мы оперативно увеличили количество машин и курьеров", - рассказали "РГ" в пресс-службе X5 Retail Group. Но даже при этом условии быстро получить товар в условиях тотального "макароновируса" оказалось делом трудным. Если в обычные дни оформить покупку можно было за несколько минут, то на прошлой неделе приложение долго не открывалось. Обычно доставщики привозили провизию на следующий день после вечернего заказа, а в дни продуктовой паники обещали доставить еду только через пять дней.

С похожими проблемами столкнулись и клиенты "ВкусВилл". Представители магазина сообщили, что сбои в доставке были связаны с огромным количеством заказов. Корреспондент "РГ" лично оценил ассортимент магазинов и заметил нехватку гречки и мяса птицы. Впрочем, когда люди перестали сметать еду на "черный день", ситуация нормализовалась. Для теста мы с женой заказали продукты через приложение "Перекрестка". Магазин этот не так далеко от дома, проверенный. А самое главное - там удобное приложение. В нем есть и электронная скидочная карта, и заказ еды на дом в один клик. Ну что ж, попробуем.

Доставка на сумму от 3 тысяч оказалась бесплатной, но у нас на семью и не получается меньшей суммы за "один присест". Включили в заказ "молочку", замороженные смеси, кое-что из круп. И на всякий случай - филе индейки. Буквально накануне заказа побывал я в нашем "Перекрестке", и птицы не нашел. В онлайне она была.

Фото: PhotoXPress

Пакеты доставили в назначенный интервал с 6 до 9.00. Честно говоря, надеялся поспать, но ровно в 6.00 запищал домофон. С трудом вспомнил, что за доставка, почему ко мне? Но постепенно проснулся и открыл дверь курьеру. "Я же вам на сотовый звонил еще минут 15 назад, а вы что-то не ответили", - бодро приветствовал меня доставщик. Почему же я не слышал? А, ну правильно: телефон был в авиарежиме.

Нашу еду привезли в тележках, где лежали пакеты. Вперемешку с фирменными зелеными встречались и желтые. "Извините, пришлось кое-что поменять", - объяснили разноцвет ребята-доставщики. Этим "кое-чем" оказалась, конечно, индейка, улетевшая с прилавков. Вместо филе привезли две ножки. Можно, конечно, было отказаться. Но как подумаешь, что опять придется бегать и искать... В общем, ладно, берем. Если не считать этой замены, работа парней была близка к идеальной. Чек на 5 тысяч - примерно на столько мы и берем недельный запас продуктов. И что важно - больше не надо таскать тяжеленные пакеты, которые грозят порваться прямо на дороге...

Заметили: постепенно переходят в онлайн-магазины и наши соседи. Курьеры рассказывают, что в последнее время резко вырос спрос не только на крупы, консервы и другие товары длительного хранения, но и на "заморозку". В обычные "некарантинные" дни этот сегмент тоже довольно популярен: москвичам часто не хватает времени на домашнюю готовку, поэтому замороженные овощи и полуфабрикаты часто выручают.

Ретейлеры прогнозируют, что с учетом повального перехода на "удаленку" доставка станет еще более популярной. В одной из крупнейших сетей для сборщиков товаров даже отменили отпуска. Если вы уже давно пользуетесь услугами одного и того же онлайн-гипермаркета, стоит попробовать сделать разовые заказы и в других фирмах. Некоторые из них дают промокоды и специальные скидки для новых клиентов. На покупках можно сэкономить от 500 до 1000 рублей. Впрочем, в каждом случае надо уточнять, действуют ли акции в данный момент. Например, в "Утконосе" на фоне ажиотажа от дисконта для новичков временно решено отказаться.