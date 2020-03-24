Музеи представили свои экспозиции на сайте "Москвастобой"

В столице запустили онлайн-проект "Москвастобой", где на одной площадке собирают видеоэкскурсии из наиболее популярных музеев. Посмотреть их можно бесплатно, рассказали "РГ" в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Инициатором новой культурной достопримечательности стали комитет и столичные музейные пространства. "Работа только началась, оператор снимает рассказ экскурсовода, экспозицию, затем монтируется ролик, потом выкладывается в соответствующий раздел проекта, - пояснили в пресс-службе комитета. - Планируем сделать порядка трех десятков различных экскурсий. Ведь новый проект позволит сделать городские музеи, культурные и образовательные площадки доступнее не только для жителей города, но и для посетителей со всего мира". Впрочем, стоит отметить, что экскурсии и рассказы о музейных площадках пока доступны лишь на русском языке.

Зрители уже могут посмотреть в Новой Третьяковке экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая погрузит в мир русских сказок и их современных интерпретаций. В частности серый волк показан не только на холсте Васнецова, мчащийся с красивым грузом на спине, но и чинно идущем по подиуму в шубе и ожерельях в работе современного художника Дмитрия Цветкова.

Также для посетителей сделаны две моноэкскурсии по знаковым картинам 20 века: "Черный квадрат" Казимира Малевича и "Композиция VII" Василия Кандинского. В разделе музея современного искусства "Гараж" представлена онлайн-экскурсия по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде.1966-1985". Она рассказывает о разных формах неофициального искусства и повседневной жизни в СССР.

О развитии импрессионизма в России расскажет авторская экскурсия директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой. Еврейский музей и центр толерантности представил экскурсию по экспозиции "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост". К 20-летию Московского музея современного искусства "ММОМА 99/19" подготовлена выставка, позволяющая посмотреть на мир глазами путешественника Федора Конюхова, писателя Владимира Сорокина, парфюмера Фредерика Маля и других популярных личностей.

Также в проекте принимают участие Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музей-заповедник "Царицыно", выставочные пространства ВДНХ, Московский планетарий, Московский зоопарк и другие.