Пассажир убил владимирского таксиста из-за 250 рублей

Во Владимирской области задержали пассажира такси, которого подозревают в убийстве водителя из-за долга за проезд в 250 рублей. В отношении 32-летнего жителя города Коврова возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 22 марта подвыпивший пассажир вызвал такси, чтобы навестить друга, который живет в поселке Достижение Ковровского района.

- Прибыв по месту назначения по заказу, водитель попросил пассажира оплатить за поездку 250 рублей. Однако мужчина отказался от оплаты, сославшись на отсутствие денег. В ходе создавшейся конфликтной ситуации подозреваемый нанес водителю такси ножевое ранение и с места преступления сбежал, - сообщили в СК.

Раненый водитель сумел выбраться из машины. На попутном транспорте его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Найти подозреваемого полицейским удалось по горячим следам. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.