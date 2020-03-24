Под Тамбовом двое детей погибли в трансформаторе

В Мичуринске на огороженной территории трансформаторной подстанции ООО "Тамбовская сетевая компания" найдены тела двух школьников 7 и 10 лет.

- Их нашли 23 марта около 22 часов. Тела лежали на крыше трансформатора. По предварительным данным, дети погибли от удара током, - рассказала представитель регионального управления СК Елена Кярсна.

Мальчиков обнаружили сотрудники дежурной смены подстанции во время планового обхода, добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Погибшие учились в 1 и 4 классах двух мичуринских школ.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.