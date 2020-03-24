Президент провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России. С основным докладом выступил мэр Москвы. Сергей Собянин назвал ситуацию серьезной и призвал распространить карантин для пожилых людей на те регионы, где динамика распространения инфекции высокая. После встречи Владимир Путин съездил в московский поселок Коммунарка и лично осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на эту инфекцию.

"Цель нашей встречи ясна", - сказал Путин в начале встречи, добавив, что Москва пострадала больше всех. "В настоящее время у нас около 500 уже. Часть еще не подтверждены, мы работаем", - доложил Сергей Собянин. "290 официально подтверждены и еще 150 в работе", - добавила глава Роспотребнадзора Попова. "В общем, мы видим, что реально на 80-90 процентов это подтвердится", - продолжил столичный мэр. "400-500. Динамика высокая, серьезная история разворачивается", - констатировал он. Тем более что много людей находятся у себя дома, не тестируются, кто приехал из-за рубежа, кто может позволить - сидят на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо. "Но реально тех, кто болен, - их значительно больше", - уверен Собянин.

"Поэтому, чувствуя динамику, мы начали разворачивать другие меры, другие объемы больничной сети и тестирования", - продолжил мэр. Уже развернули 9 ПЦР-лабораторий, накануне они сделали 3000 тестов. "До конца недели будут делать 13 тысяч в наших лабораториях, и Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора. - Прим. "РГ") помогает своими лабораториями. Тестируем все, что к нам приходит, и китайские, корейские и так далее", - сообщил мэр. В Коммунарке есть спецсистема, где "прокачивают" эти тесты. После того как будут отобраны наиболее эффективные, их можно будет тиражировать в плане скрининга.

Собянин рассказал, что за 10 дней в страну приехал миллион человек из-за рубежа. Но главная группа риска сейчас - люди от 65 лет, и для них вводится карантин: с 26 марта они обязаны сидеть дома, даже те, кто работает, - переходят на больничный. Мэр предложил такую же меру рекомендовать регионам, у кого приличная динамика. "Мы с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сделали идентичную систему. Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках такую же систему", - считает он. Именно у людей старше 65 лет болезнь протекает тяжелее. "И пик, когда они все придут к нам в больничную сеть, нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным. Иначе просто система не справится. На это направлены усилия", - пояснил Собянин.

Владимир Путин: Все работает, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по стране оттестировано 163 тысячи человек. "Надо понимать, что если в Приморский край приехало 6000 людей, побывавших за границей в зоне заражения, то это проблема, большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисуется", - заметил мэр. Поэтому все регионы, вне зависимости от наличия больных, должны готовиться.

Владимир Путин анонсировал, что через несколько часов встретится с правительством и обсудит эти меры, а потом уточнил, где больше всего больных - в Коммунарке? Собянин ответил, что там наибольший опыт, 500 коек - часть из них не больные, но с подозрением: или общались близко. Но часть - больных, в том числе и тяжелые. Вообще, в столице восемь больных средней тяжести, из них два - высокой степени: один в Коммунарке и один в другой больнице. Они уже на искусственном дыхании. "Вчера я открыл еще одну клинику под перинатальный центр, планируем суперсовременный центр "с иголочки", тоже передаем туда, еще семь корпусов туда отдаем. Сейчас закрываем большую больницу на тысячу триста коек - тоже переводим туда. И мы нарастим за три-четыре недели до 5000 коек, которые будут специализироваться на коронавирусе. Просим коллег, чтобы нам еще тысяч пять федеральных коек дали", - сообщил Собянин.

И такую же работу нужно проделать по всем регионам, убежден мэр. Перед совещанием он был на стройплощадке новой больницы. За две недели выполнено 40 процентов объема. "Приехал, поле показал пальцем, где строить, сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели, скорее всего, мы ее уже введем", - заявил мэр, подчеркнув, что больница реально огромная, больше Морозовской, замкнутое пространство. Половина коек - реанимационные, такого нигде вообще в стране нет: из 500 коек 260 реанимационных. И оборудование хорошее. "Просто сейчас сараи строить бессмысленно, надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать", - пояснил Собянин.

"Давайте, поедем и посмотрим, как это реально в Коммунарке организовано", - предложил Путин. "Да, я приглашаю. Когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - заметил мэр. "Хорошо, а сейчас Коммунарку посмотрим", - решил президент. Так и сделали - отправились в больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус.

"Как больница, нравится?" - спросил Путин главврача ГКБ N40 Дениса Проценко. "Космос, - ответил тот. - За мир не буду говорить, но учился в Европе, и она, конечно, на порядок лучше". Президент осмотрел больницу сначала в спортивном костюме, затем переоделся в защитный, а потом на совещании, которое там же и провел, поблагодарил за то, как организована работа, и передал самые теплые слова благодарности всему коллективу: "Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах". "Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - оценил он. Виден и уход за тяжелыми больными: вокруг койки сразу три специалиста работают. "Это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода", - сказал президент.