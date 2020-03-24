Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о некоторых деталях уникальной стройки в подмосковном парке "Патриот". Там к 75-летию Великой Победы на народные пожертвования возводят главный храм Вооруженных сил и галерею "Дорога памяти", призванную увековечить имена всех участников Великой Отечественной войны.

Шойгу так объяснил выбор места для этого мемориально-исторического комплекса. "Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом - Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи. Здесь был найден старый гранитный верстовой столб - тот самый, от которого и началось движение наших войск на Запад. И мы предполагаем установить его на одном из центральных мест на площади перед храмом", - рассказал министр в интервью "Красной звезде".

Для изготовления ступеней Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот" были использованы переплавленные траки фашистских танков. Фото: Сергей Михеев/РГ

Многое, по его словам, делается впервые. Так, для изготовления ступеней храма использовали переплавленные траки немецких танков. Поднимаясь по этим ступеням, человек пройдет по оружию поверженного врага. А музейный комплекс "Дорога памяти" будет иметь протяженность 1418 метров, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны.

"Мы хотим, чтобы каждый шаг здесь запоминался, как удар колокола, и звук этот отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения", - признался Шойгу. - К сожалению, не все в наших силах, каких-то фотографий нет. Но нам хотелось, чтобы все 33 миллиона фотографий были помещены туда". Сам министр передал для этой экспозиции сведения о двух своих дядях-фронтовиках: военвраче Иване Яковлевиче Кудрявцеве и рядовом Василии Яковлевиче Кудрявцеве.

Кстати, о колоколах. Их в храме будет 18. Самый тяжелый весит 10 тонн, самый легкий - около 18 килограммов. Чтобы поднять центральный купол храма массой 80 тонн на высоту 60 метров, строители провели уникальную инженерную операцию.

У министра есть задумка. В полу галереи "Дорога памяти" под стеклом он предлагает уложить поверженные знамена гитлеровских дивизий - те самые полотна, которые на Параде Победы в 1945 году наши воины бросали к подножью Мавзолея на Красной площади.

Шойгу особо подчеркнул, что мемориальный комплекс в парке "Патриот" - самый крупный объект, возведенный на добровольные взносы. Только на строительство храма свои средства пожертвовала почти 91 тысяча человек. "Главная икона храма Вооруженных сил создана по предложению и на личные средства нашего президента, Верховного главнокомандующего. Это уникальная икона, в которой, по-моему, учтено все. В ней много вещей, которые глубоко символичны, - рассказал Шойгу. - Она написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет. А сохранился он потому, что находился под водой, его подняли со дна Невы. Складень - почти 2 метра 40 сантиметров в высоту, внизу - мощи воинов, причисленных к лику святых. Использована даже доска из приклада одной из первых винтовок Мосина. Над созданием этой иконы работали и ювелиры, и художники, и металлурги".