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24.03.2020 12:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин осмотрел ход строительства Инфекционной больницы в Новой Москве

Текст, фото: Сергей Бабкин
В ближайшее время автономная инфекционная больница в Новой Москве сможет принять первых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил сегодня мэр Сергей Собянин, посетив одну из самых масштабных строек в столице последнего десятилетия.

Как уже писала "РГ", построить эту больницу было решено после того, как в Москве ввели режим повышенной готовности. Свободный участок нашли в поселении Вороновское. До ближайших частных домов - метров 300, фактически чистое поле. "Пришлось прокладывать километры временных дорог, - рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Сюда прибыла целая команда подрядных организаций с техникой". В район стройки вдоль Калужского шоссе сейчас работают регулировщики, строителям дают приоритет.

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Будущий больничный городок строят на 40 гектарах. Движение тут едва ли не оживленнее, чем сейчас на МКАД. "Сейчас здесь работают более 5 тысяч строителей, -сказал Собянин. - И больше тысячи спецмашин". Кроме строителей круглосуточно здесь дежурят медики и эксперты Мосгосстройнадзора. Из колонок звучит Высоцкий и Цой. "Еще 11 числа тут было просто поле, - напомнил мэр. - Сейчас уже 40 процентов работ выполнено".

Главным на этом этапе было заложить фундамент под больничные корпуса. И теперь вроде бы дело только за сборкой. Напомним, что больница строится из быстровозводимых конструкций. "Но это не временные строения, - объяснил Бочкарев. - Такая больница прослужит городу еще лет 30". В общей сложности в больничном городке будет 50 строений. Самые важные из них - лечебный корпус и реанимация, в общей сложности на 500 мест. Но кроме этого - собственная лаборатория для определения вируса, общежития для врачей, коммунальная инфраструктура. "Это будет самая современная и эффективная клиника во всей Москве", - уверен Собянин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Точную дату открытия называть пока рано, отмечает заммэра. С одной стороны, вроде бы осталось немного: просто собрать быстровозводимые конструкции. Но, с другой, нужно полностью оснастить больницу инженерными системами, в том числе, собственной кислородной станцией и системой обеззараживания воздуха.

Ранее прием пациентов с коронавирусом начали в семи городских стационарах. Москва также открыла восемь собственных лабораторий для скорейшего выявления вируса.

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