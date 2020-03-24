Собянин осмотрел ход строительства Инфекционной больницы в Новой Москве

В ближайшее время автономная инфекционная больница в Новой Москве сможет принять первых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил сегодня мэр Сергей Собянин, посетив одну из самых масштабных строек в столице последнего десятилетия.

Как уже писала "РГ", построить эту больницу было решено после того, как в Москве ввели режим повышенной готовности. Свободный участок нашли в поселении Вороновское. До ближайших частных домов - метров 300, фактически чистое поле. "Пришлось прокладывать километры временных дорог, - рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Сюда прибыла целая команда подрядных организаций с техникой". В район стройки вдоль Калужского шоссе сейчас работают регулировщики, строителям дают приоритет.

Будущий больничный городок строят на 40 гектарах. Движение тут едва ли не оживленнее, чем сейчас на МКАД. "Сейчас здесь работают более 5 тысяч строителей, -сказал Собянин. - И больше тысячи спецмашин". Кроме строителей круглосуточно здесь дежурят медики и эксперты Мосгосстройнадзора. Из колонок звучит Высоцкий и Цой. "Еще 11 числа тут было просто поле, - напомнил мэр. - Сейчас уже 40 процентов работ выполнено".

Главным на этом этапе было заложить фундамент под больничные корпуса. И теперь вроде бы дело только за сборкой. Напомним, что больница строится из быстровозводимых конструкций. "Но это не временные строения, - объяснил Бочкарев. - Такая больница прослужит городу еще лет 30". В общей сложности в больничном городке будет 50 строений. Самые важные из них - лечебный корпус и реанимация, в общей сложности на 500 мест. Но кроме этого - собственная лаборатория для определения вируса, общежития для врачей, коммунальная инфраструктура. "Это будет самая современная и эффективная клиника во всей Москве", - уверен Собянин.

Точную дату открытия называть пока рано, отмечает заммэра. С одной стороны, вроде бы осталось немного: просто собрать быстровозводимые конструкции. Но, с другой, нужно полностью оснастить больницу инженерными системами, в том числе, собственной кислородной станцией и системой обеззараживания воздуха.

Ранее прием пациентов с коронавирусом начали в семи городских стационарах. Москва также открыла восемь собственных лабораторий для скорейшего выявления вируса.