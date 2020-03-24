Тоннельную вентиляцию в метро Москвы перевели на усиленный режим работы

В столичной подземке для увеличения воздухообмена переводят на усиленный режим работы вентагрегаты тоннельной вентиляции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

По данным пресс-службы, обычно такую работу проводят в преддверии лета, однако в сложившихся условиях решено усилить тоннельную вентиляцию уже сейчас. В результате несколько раз в час более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса обновляют весь воздух в метро. Одновременно проводится внеплановая промывка и замена фильтров в системе местной вентиляции, которая обеспечивает воздухом служебные помещения станций: фильтры стали менять в два раза чаще. А сами вентиляционные установки регулярно промываются.

В подземке напомнили, что всего в системе местной вентиляции задействовано свыше 12 тысяч агрегатов, а 1000 агрегатов тоннельной вентиляции обеспечивают воздухообмен всей пассажирской зоны. Как отмечают представители ведомства, сегодня в метро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов. Регулярно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета. Столичный метрополитен создал необходимый запас средств дезинфекции, усилен контроль за здоровьем персонала.