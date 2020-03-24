Потеря контроля над основным объектом показа - пещерным храмом Сицилийской иконы Божьей Матери - может привести к угасанию музея-заповедника "Дивногорье", считают ученые. Научные сотрудники бьют тревогу. В Дивногорском монастыре, где надеются принять культовое сооружение на баланс, заверяют, что не нанесут ему вреда.

Право передачи

Заповедник в Лискинском районе - пожалуй, самая известная воронежская достопримечательность. Сюда едут, чтобы увидеть ковыльную степь и меловые останцы-дивы причудливой формы. В самом крупном находится церковь со списком чудотворного образа. Ее посещение входит почти во все экскурсионные маршруты. В 2019 году число посетителей "Дивногорья" превысило 91 тысячу человек. Около 25 тысяч заказывало экскурсии (из-за погодных условий они проводятся с мая до конца октября). Музей заработал 6,3 миллиона рублей - с учетом того, что гостиница была закрыта на капремонт.

Теперь в "Дивногорье" опасаются, что поток туристов может сократиться в связи с передачей храма Воронежской митрополии.

- Мы обратились в департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО), чтобы прояснить вопрос об оформлении прав на объект культурного наследия - пещерный комплекс в Больших Дивах. Он находится в собственности Воронежской области. Музей, который обеспечивает его сохранность, не имеет даже права оперативного управления, - рассказала "РГ" и. о. директора ГБУК "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье" Софья Кондратьева. - В ДИЗО сообщили, что этим правом нас и не планируют наделять, храм передадут митрополии согласно федеральному закону № 327-ФЗ - как имущество религиозного назначения.

Долгое время комплекс в Больших Дивах имел неопределенный статус: это не памятник археологии или архитектуры, а, собственно, недра. Точно так же другой знаковый объект заповедника - Маяцкое городище - числится просто объектом культурного наследия, входящим в границы земель историко-культурного назначения. Ни городище, ни меловой храм музею не принадлежат. В 2017 году пещерный комплекс внесли в список выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. Рассматривается вопрос о внесении церкви Сицилийской иконы в реестр ОКН федерального значения.

"Мы готовы к компромиссам"

Ранее "Дивногорье" безуспешно пыталось договориться с епархией о том, чтобы она не претендовала на этот храм. За минувшие годы музей-заповедник провел реставрацию комплекса, оборудовал его специальной системой освещения и видеонаблюдения, создал мультимедийную выставку. В верхнем ярусе пещер есть келья, но артефактов от тех времен, когда она была обитаемой, не осталось. Как и исторической церковной утвари.

Прекращение научного наблюдения за микроклиматом поставит под угрозу сохранность не только самой церкви, но соседних с ней меловых останцов

- Комплекс даже в XIX веке использовался скорее как экскурсионный объект. Богослужения проводились раз в год, на Успение Божией Матери - престольный праздник расположенного неподалеку Дивногорского монастыря, - пояснила Софья Кондратьева. - Сейчас литургия совершается в день Сицилийской иконы. С момента освящения церкви в 1991 году музей не только не препятствовал проведению служб, но и бывал их инициатором!

Паломники могут посетить пещерный комплекс бесплатно (в дни определенных праздников) или по льготной цене, причем она ниже, чем цена экскурсии в подобный меловой храм в Дивногорском монастыре. Однако если обитель делает акцент на интересах паломников, то в музее-заповеднике принимают туристов независимо от их вероисповедания. К тому же это единственное в России учреждение, проводящее квалифицированные подземные экскурсии. Здесь изучают традиции пещерокопания и популяризируют культовые пещеры Черноземья.

- Это очень важно и с точки зрения популяризации православной культуры. Наши гиды объясняют туристам, как вести себя в храме, рассказывают о чудесах, связанных с Сицилийской иконой, - добавила Кондратьева. - Подчеркну: мы не против сотрудничества с РПЦ. Мы готовы к компромиссам, готовы обсуждать варианты совместного использования храма. Примеры такой коллаборации есть в Херсонесе или Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: культовые объекты находятся в собственности музея, и в них беспрепятственно совершаются богослужения.

О нехватке мест для соборной молитвы в Дивногорье речи не идет. И самое неудобное из имеющихся - как раз эта меловая церковь на крутом склоне, куда ведет узкая лестница. Внутри "дивы" сыро и прохладно, да и количество посетителей, находящихся там единовременно, приходится ограничивать ради сохранности объекта. Местных жителей немного. На хуторе в километре от Больших Див строят церковь. В трех километрах - Дивногорский монастырь с двумя наземными храмами и одним пещерным. Службы проводятся обычно в соборе, а меловая церковь Рождества Иоанна Предтечи чаще используется как объект для платных экскурсий.

Музейные угрозы

Что поменяется, если храм в заповеднике обретет нового владельца? Во-первых, встанет вопрос об имуществе музея в пещерном комплексе. Демонтаж видеокамер, прекращение научного наблюдения за микроклиматом и геологической средой поставят под угрозу сохранность не только самой церкви, но и соседних с ней меловых останцов, которые нависают над туристической тропой.

Между властями региона и Воронежской митрополией будет заключено соглашение о взаимодействии, сообщает ДИЗО. Но подобные документы обычно носят довольно формальный характер. А на владельца объекта культурного наследия должны накладываться четкие охранные обязательства, напомнили в музее.

Во-вторых, придется разграничивать сферы влияния заповедника и монастыря, в том числе буквально - на местности. В Больших Дивах для инфраструктуры (парковки, туалетов, кассы, кафе и сувенирной лавки) предусмотрена очень узкая полоска земли, зажатая между железной дорогой и меловым склоном. Площадка перед самим храмом - маленькая. В митрополии намерены сделать вход внутрь свободным. Но тогда станет довольно трудно регулировать количество людей в пещере, координируя "дикарей", туристов и паломников.

- Если проводить экскурсии в храме начнут под эгидой митрополии, мы будем вынуждены потесниться, чтобы освободить место для ее объектов. Возникнут проблемы. А туристы будут приезжать стопроцентно не в таком количестве, как сейчас. Для меня как для директора самое страшное последствие - ослабление внимания к объекту. Значит, спустя какое-то время мы не сможем поддерживать инфраструктуру на должном уровне, а далее и музей станет не нужен, - объяснила Софья Кондратьева. - Храм - один из ключевых объектов показа, ради которых заповедник и создавался.

В-третьих, возникнут сложности с включением Дивногорья в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Процесс был инициирован в 2015 году. Он небыстрый, но перспектива, по словам Кондратьевой, реальна:

- Недавно приняли нашу заявку на включение в предварительный список. Экспертам важно, чтобы была структура, готовая брать ответственность за сохранение объектов наследия. Мы могли бы это гарантировать. Но когда единого собственника на территории нет, у комиссии возникают вопросы… Очень надеемся, что вопрос о судьбе храма в Больших Дивах вынесут на общественное обсуждение.

Прямая речь

Игумен Алексий (Сукачев), наместник Свято-Успенского Дивногорского монастыря:

- Пещерный храм в честь Сицилийской иконы Божией Матери был сооружен и благоукрашен монахами для совершения богослужений и изначально являлся неотъемлемой частью обители. Согласно сведениям, размещенным на сайте музея-заповедника, "пещерный комплекс в Больших Дивах находился в ведении Дивногорского Свято-Успенского монастыря, вплоть до начала 1930-х годов здесь велись богослужения". Между Воронежской епархией и правительством области с 2017 года ведутся переговоры о возвращении указанного объекта религиозного назначения изначальному собственнику на основании закона № 327-ФЗ. После передачи пещерного комплекса монастырь будет выполнять все предписанные охранным обязательством мероприятия по его сохранению. В храме планируется совершение регулярных богослужений согласно церковному уставу, что соответствует первоначальному предназначению объекта. Комплекс будет открыт для свободного посещения богомольцами, паломниками и туристическими группами на безвозмездной основе, как и все храмы Воронежской епархии. Свято-Успенский Дивногорский монастырь имеет многолетний опыт доброжелательного сотрудничества с музеем-заповедником и готов к его продолжению.

Тем временем

Воронежцы разместили в Сети петицию, требуя передать эту церковь в оперативное управление музею-заповеднику и создать комиссию, которая определит, целесообразно ли передавать объект митрополии.