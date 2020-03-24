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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Карантин не любит шума

Громкий ремонт в Москве могут на время полностью запретить
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
С 25 марта и до окончания санитарных ограничений в Москве могут полностью запретить шумный ремонт. Не только в часы, запрещенные "Законом о тишине", а вообще, полностью. Депутат Госдумы Галина Хованская официально обратилась к мэру Сергею Собянину с просьбой издать соответствующее правительственное распоряжение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в столице запрещается любой шум в многоквартирном доме с 23.00 до 7.00. Громкий ремонт нельзя делать по выходным, а также в будни с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 9.00. Вот и приходится москвичам сверлить в течение светового дня, пока большинство соседей на работе или учебе. "Сейчас ситуация изменилась, - заявила "РГ" депутат Хованская. - Из-за усиления санитарных мер дома постоянно находятся пенсионеры, дети. Многие горожане перешли на удаленку. Ремонт же никуда не делся. А как работать, учиться или отдыхать, когда вокруг сверлят и штрабят?". Звонить участковому бесполезно. Ведь формально - сосед прав. Поэтому настало время что-то изменить. "Мы живем в условиях вынужденных ограничений, - отметила Хованская. - Необходимо, чтобы они коснулись и шумного ремонта. Вполне можно подождать, когда эпидситуация улучшится".

Фото: iStock
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Между тем в последние дни количество жалоб на шум в столице резко увеличилось. Неудобство терпят как пожилые, так и молодые горожане, вынужденные работать под аккомпанемент дрелей.

Парламентарий обратилась к главе города с просьбой издать распоряжение, которое с 26 марта по 14 апреля введет мораторий на громкий ремонт - то есть хотя бы на время вынужденного домашнего карантина пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Пока официального ответа нет, но Хованская не сомневается, что он будет положительным.

Тем временем в Мосгордуме работают над глобальными поправками. По данным ГУ МВД региона, нарушение закона о тишине - одно из массовых правонарушений в столице. За год патрульные полицейские выезжают по таким звонкам до 10 тысяч раз. Правда, у них нет полномочий составлять протоколы именно по "громким" статьям КоАП. И нарушителей привлекают к ответственности за мелкое хулиганство или за неповиновение сотрудникам МВД. Чтобы полиция такие полномочия все же получила, необходимо разработать и принять соответствующее соглашение между главком и мэрией. А пока его нет, полиция продолжает выезжать по звонкам подобного рода. С шумом от магазинов и предприятий разбираются специалисты Роспотребнадзора, а инспекторы МАДИ наказывают водителей, не выключающих двигатель и фары ночью рядом с жилыми домами.

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