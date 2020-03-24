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24.03.2020 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Вагон поезда "Белгород-Москва" пришлось эвакуировать из-за заявления одного из пассажиров: 25-летний мужчина заявил проводникам, что у него коронавирус, а путешествует он, сбежав из инфекционной больницы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Проводники тут же перевели всех пассажиров в другой вагон, а информацию о белгородце передали всем экстренным службам. По прибытию в Москву поезд встречали не только медики, но и полицейские.

Как выяснилось после, коронавирусной инфекции у белгородца нет, а вот в инфекционном отделении он действительно лечился. Комментируя ситуацию, заместитель начальника белгородского департамента здравоохранения и соцзащиты населения Ирина Николаева отметила, что житель Борисовского района находился три дня в стационаре районной больницы. Только поступил он туда с диагнозом ОРВИ, а после трехдневного лечения стал уговаривать врачей выписать его. Из больницы белгородца отпустили после того, как он написал расписку: в документе сказано, что он предупрежден обо всех последствиях прекращения лечения.

Ирина Николаева подчеркнула, что за последние полгода этот мужчина не выезжал за пределы региона, и это отмечено в его стационарной карте.

- Мы проверили его и по спискам тех лиц, которые прибывали в регион с 1 марта, и его там не было, - отмечает Ирина Николаева.

Теперь шутнику грозит административное наказание. Тем временем, как отметили в пресс-службе правительства региона, у этого белгородца уже имеется судимость - за вандализм.

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