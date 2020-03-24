Волонтеры прогулялись с тепловизорами по городу, сделав портреты жилых домов и исторических зданий. Так они решили посмотреть, откуда чаще всего "убегает" тепло, а вместе с ним и деньги на отопление из кошельков москвичей.

Акция прошла в нескольких городах, включая Москву. Для "теплой" фотосессии волонтеры вместе с жителями города отобрали двадцать разноплановых зданий. Это часто встречающиеся типы жилых домов: "сталинки", "хрущевки", "брежневки", новостройки и архитектурные достопримечательности. Сделать снимки помогли любительские тепловизоры, которые можно крепить к смартфонам. Устройства позволяют оценить общий тепловой портрет здания и выявить места самых крупных теплопотерь. Синим и зеленым на снимках отражаются холодные участки. Желтым - более теплые. А красным - места, активно излучающие тепло.

Как рассказала "РГ" волонтер проекта "Цвета потери тепла" Елена Голикова, самым теплым сооружением оказался реконструированный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Лужники". Неплохо держат тепло и "хрущевки" наиболее массовой кирпичной серии - I-447. Их активно строили с конца 50-х до середины 60-х. Например, у дома N1 по Ботаническому проезду так называемые "мостики холода" видны только вокруг окон, объясняет Голикова.

Лидерами по потере тепла оказались панельные дома, возведенные с 1960-го по 2000-й год. Такая же картина и в других городах, в которых побывали волонтеры. Самым холодным вышел дом 1964 года постройки на Снежной улице, 7. Это панельная пятиэтажка часто встречающейся серии I-515/5. Главная проблема подобных домов - неутепленные зазоры между панелями. "Во время съемки температура на улице составляла минус 2 градуса по Цельсию, а наружная стена здания показывала температуру +10, - пояснила Елена Голикова. - А ведь чем холоднее стены здания снаружи, тем меньше оно теряет тепла".

Лидерами по потере тепла оказались панельные дома, возведенные с 1960-го по 2000-й год

Немало тепла ежедневно лишаются и блочные "хрущевки" серии I-510, строившиеся с 1957-го по 1968-й год. К примеру, в доме на Игральной улице, 1, корпус 1, тоже сквозит через стыки. По той же причине оно уходит из дома серии П-43 (так называемой "брежневки") на Сельскохозяйственной улице, 22, корпус 1.

Через трещины в стенах и окна, отмечают авторы проекта, обычно теряется до 40% тепла. Такие показатели характерны для домов, построенных не больше 10 лет назад. Для зданий постарше теплопотери могут достигать 60% и более. Это значит, что 40-60% платы за отопление в реальности идет на обогрев воздуха за пределами самих квартир. По словам Голиковой, решить эту актуальную проблему в состоянии качественная теплоизоляция, которая может сэкономить владельцу квартиры тысячи рублей за отопительный сезон.

- Мы выяснили: все, что было построено до конца XIX века, практически не теряет тепла, - поделилась собеседница "РГ". - Самым теплым из тех, что мы сняли, оказался Дом Петра I в Вологде, построенный как прототип жилья для низших сословий.

В следующем году волонтеры акцию планируют повторить - так они хотят привлечь внимание к проблеме и рассказать, что утеплять дома можно за счет средств Фонда капремонта. Заодно это повод задуматься о городской экологии. Из-за низкой энергоэффективности блочных домов существенно растут выбросы ТЭЦ во многих городах России.