Хабаровский край отменил рейсы в Японию

С сегодняшнего дня временно прекращены полеты в Японию из Хабаровского края, сообщили в правительстве региона. Кроме того, хабаровский аэропорт ограничил обслуживание международных рейсов. Во Вьетнам, Таиланд и Южную Корею полеты выполняют только для того, чтобы вывезти оттуда россиян.

Пассажиров каждого самолета, прибывающего из-за рубежа, встречают специалисты Роспотребнадзора. За полчаса до их прибытия в международном терминале включают две установки для обеззараживания воздуха, кварцеватели работают во время обслуживания и еще 30 минут после. Аэропорты и железнодорожные вокзалы в крае дезинфицируют четыре раза в сутки. Все это делается для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, сейчас в крае официально зарегистрировано четверо заболевших COVID-19. Всего в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выявлено 438 инфицированных.