Харбин перешел на удаленное подписание договоров по инвестпроектам

В Харбине с 22 марта принят интерактивный режим онлайн-взаимодействия для подписания договоров по проектам по привлечению инвестиций. Такой порядок в провинции Хэйлунцзян применили впервые.

На этот раз были подписаны договоры о 117 промышленных проектах на общую сумму 119,5 миллиарда юаней и девять протоколов о намерениях по проектам с объемом привлеченных инвестиций в 27,5 миллиарда. В это число входит 73 проекта новой системы промышленности на сумму 60,7 миллиарда юаней, таких как глубокая переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, производство современного оборудования, биомедицина, культура и туризм, а также информационные технологии, новые материалы, финансы, логистика.

Среди четырех проектов стоимостью более 10 миллиардов юаней каждый - строительство финансового и научно-технического городка Харбин - Шэньчжэнь компании China Fortune Land Development (объем инвестиций - 20 миллиардов юаней), создание российско-китайского индустриального парка Vanke (20 миллиардов), свиноводческий комплекс (14 миллиардов), сооружение базы штаба евразийской франчайзинговой отрасли в Харбине (10 миллиардов юаней).

Всего в подписании договоров об инвестировании данных проектов приняли участие девять предприятий, входящих в число 500 крупнейших китайских компаний.