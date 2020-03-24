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24.03.2020 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инвесторы смогут получить лесные участки в три раза быстрее

Текст: Елена Березина
На Дальнем Востоке пройдет эксперимент по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры. Законопроект об этом опубликован для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цели эксперимента - обеспечение условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, цифровизация, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщает Минвостокразвития, законопроект предусматривает интеграцию действующих государственных информационных систем в единой цифровой платформе о лесном комплексе. В нее войдут государственный лесной реестр, ЛесЕГАИС, Карта "Леса России" и многое другое.

На базе публичных данных единой цифровой платформы будет создан интернет-сервис лесвосток.рф - это портал услуг для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона, позволяющий перевести взаимодействие государства и бизнеса в электронный формат. Автоматизированная информационная система позволит управлять и контролировать цепочки сделок с древесиной, совершать сделки через электронную биржу. Портал услуг будет интегрирован с действующими государственными информационными системами (в сфере учета лесных ресурсов, состояния и использования лесов, в сфере кадастрового учета объектов недвижимости, налоговой сфере и в области таможенно-тарифного регулирования).

Основой интернет-сервиса станет открытая интерактивная карта с данными о доступных лесных ресурсах, на которой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив и отправить заявление о предоставлении участка в пользование. Интернет-сервис будет интегрирован с открытой электронной торговой площадкой для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, а также электронной биржей.

Фото: iStock
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По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, сроки предоставления лесных участков сократятся втрое - с 235 дней до 80 дней. Будет исключена возможность вовлечения в оборот "черной" древесины - решения по всей цепочке сделок будет принимать не чиновник, а компьютерный алгоритм. Экспортные квоты и таможенные преференции лесопереработчикам будут предоставляться через электронную биржу. Вдвое сократятся расходы на оценку и мониторинг лесных участков, повысится точность данных за счет применения новой методики таксации и использования технологий дистанционного зондирования земли.

Кроме того, документ предусматривает дифференциацию нагрузки на ось лесовозов по сезонному принципу, а также возможность заключения концессионных соглашений для строительства лесной инфраструктуры. Корректировка правил лесопользования и использование механизма "лесных плантаций" позволит ввести в деловой оборот заброшенные сельхозземли, поросшие лесом - а это, по экспертным оценкам, более 1 млн га. Будут актуализированы требования строительных регламентов. Это позволит привлечь в отрасль новых инвесторов в строительство целлюлозно-бумажных комбинатов - затраты и сроки строительства сократятся в 1,5-2 раза.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минвостокразвития ДФО

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