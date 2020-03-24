Новости

В Приморье потенциальных больных COVID-19 выявят группы розыска 08:10
В Киргизии в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение 08:08
Автодома в России набирают популярность 08:07
Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае и Забайкалье 08:03
В соседней с Приамурьем провинции КНР не выявлено новых больных COVID-19 07:55
Глава UFC нашел место, где пройдет бой Нурмагомедов - Фергюсон 07:53
На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус 07:52
Хабаровский край отменил рейсы в Японию 07:51
Мадуро сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом в Венесуэле 07:45
Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума 07:38
Кардиолог назвал семь худших продуктов для сердца 07:30
Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020 07:25
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ 06:27
В Бразилии участились случаи ограбления больниц 05:55
В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 тысячи 05:37
В Китае выздоровели более 90 процентов заразившихся COVID-19 05:32
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь 05:25
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты 04:57
Попова: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет 04:54
На Сахалине детский омбудсмен займется задержанными ФСБ студентами 04:06
Тест Меланьи Трамп на коронавирус оказался отрицательным 03:58
В Охотском море на рыболовецком судне произошел пожар 03:45
В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями 03:34
Все туристы на Кубе попали в карантин 03:22
Находящихся на Кубе россиян попросили срочно покинуть остров 02:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
24.03.2020 07:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Сдать анализ на наличие коронавирусной инфекции жители Сахалинской области смогут в специальных пунктах, которые открылись в Южно-Сахалинске и некоторых районах региона.

Точки оборудовали при поликлиниках. Прийти туда можно с восьми утра до шести вечера. Один из пунктов расположен в городской поликлинике №2. Там анализы берут уже второй день. В понедельник процедуру решили пройти 109 человек. Сегодня люди продолжают приходить.

Фото: РИА Новости
Корреспондент "РГ" прошел обследование на коронавирус

Многие из тех, кто добровольно сдает анализ, недавно приехали из-за границы. Проверять их, а также тех, кто с ними контактировал, необходимо в первую очередь.

У людей берут мазок из носа и горла. Через несколько дней приходят результаты анализа. При этом отмечается, что такая проверка - предварительная, более точный результат дает вторая проба.

- В случае положительного результата экспресс-тестирования, пациент направляется в изоляцию, а для подтверждения диагноза анализы направляются в вирусологическую лабораторию Новосибирска, - цитируют на сайте правительства области слова заместителя главного врача по медицинской части Алексея Шишкина.

Тем временем

В Еврейской автономной области на базе "Центра профилактики и борьбы со СПИД" собираются открыть дополнительную лаборатория по выявлению COVID-19. Здесь также можно будет пройти экспресс-тест. Системы проверки предоставит Роспотребнадзор.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Еврейская АО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Доктор Рошаль назвал борьбу с коронавирусом репетицией биологической войны
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента