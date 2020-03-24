На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус

Сдать анализ на наличие коронавирусной инфекции жители Сахалинской области смогут в специальных пунктах, которые открылись в Южно-Сахалинске и некоторых районах региона.

Точки оборудовали при поликлиниках. Прийти туда можно с восьми утра до шести вечера. Один из пунктов расположен в городской поликлинике №2. Там анализы берут уже второй день. В понедельник процедуру решили пройти 109 человек. Сегодня люди продолжают приходить.

Многие из тех, кто добровольно сдает анализ, недавно приехали из-за границы. Проверять их, а также тех, кто с ними контактировал, необходимо в первую очередь.

У людей берут мазок из носа и горла. Через несколько дней приходят результаты анализа. При этом отмечается, что такая проверка - предварительная, более точный результат дает вторая проба.

- В случае положительного результата экспресс-тестирования, пациент направляется в изоляцию, а для подтверждения диагноза анализы направляются в вирусологическую лабораторию Новосибирска, - цитируют на сайте правительства области слова заместителя главного врача по медицинской части Алексея Шишкина.

Тем временем

В Еврейской автономной области на базе "Центра профилактики и борьбы со СПИД" собираются открыть дополнительную лаборатория по выявлению COVID-19. Здесь также можно будет пройти экспресс-тест. Системы проверки предоставит Роспотребнадзор.