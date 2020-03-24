Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае и Забайкалье

Первые лесные пожары зарегистрировали на территории Хабаровского края в Эворонском и Хорском лесничествах. Как сообщили в пресс-службе управления лесами правительства региона, огонь охватил 103 гектара.

"В течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут осуществлять наземный и авиационный мониторинг", - говорится в сообщении.

В Забайкальском крае также горят леса. Огнем охвачено 600 гектаров. В Улетовском, Читинском районах и городе Чите открыт пожароопасный сезон.

- Мы контролируем ситуацию и планируем в максимально короткие сроки качественно подготовиться к пожароопасному сезону. Самое главное, чтобы не пострадали люди, о них мы должны заботиться в первую очередь, - рассказал зампред правительства региона Андрей Гурулев.