С загоревшегося в Охотском море судна спасли рыбаков

В Охотском море эвакуировали экипаж загоревшегося рыболовецкого судна "Восток-2". Никто из 23 рыбаков не пострадал.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на судне, находящемся западнее Камчатки, произошел пожар. К нему направился спасательный буксир.

Как сообщил РИА Новости судовладелец, к "Востоку-2" направили другие шхуны компании. Одна из них - "Восток-1" - подошла к судну как раз тогда, когда на нем бушевал огонь.

"Капитан "Востока-1" и его экипаж проявили большое мастерство и мужество, в эту сложную штормовую погоду выловили все три плота и спасли экипаж "Востока-2", - рассказали в компании.

Сейчас "Восток-1" со спасенными рыбаками направляется в Северо-Курильск. Загоревшаяся шхуна не на ходу, ее отбуксируют в порт Петропавловска-Камчатского.