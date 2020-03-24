В соседней с Приамурьем провинции КНР не выявлено новых больных COVID-19

Руководство китайской провинции Хэйлунцзян, соседней с Амурской областью, объявило, что на территории самого северного региона Китая за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья, в приграничном Хэйхэ полностью выздоровел последний пациент.

Всего в провинции осталось три человека, которым еще не снят диагноз нового респираторного заболевания. Два человека выздоравливают в Харбине, один долечивается в Цицикаре.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24 марта подтвердил о 4735 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции страны. За последние сутки в Китае увеличилось и число выздоровевших на 456 и теперь составляет 73159 человек.