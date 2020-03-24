Глава Кунгура ушел в отставку после отпуска в ОАЭ

Глава пермского города Кунгура Сергей Гордеев подал заявление об увольнении, вернувшись из отпуска в ОАЭ. Об этом "РГ" сообщили в городской думе Кунгура.

Сразу после приезда Гордеев ушел на двухнедельный карантин и вскоре решил уволиться. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы. Кто займет место Гордеева, решат депутаты городской думе 26 марта на очередном заседании.

- Его отпуск был согласован в начале февраля, но мы уже находимся в другом положении. Если человек не следит за развитием ситуации в стране, мне очень жаль, - говорит глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Человек приехал из-за границы, он должен сидеть на карантине, а Кунгурский район для региона является очень важным, особенно с точки зрения паводка. Если человек, находясь на карантине, потерял возможность управлять стратегическим городом, то, естественно, я должен найти ему замену. Других вариантов у меня нет. Поставлена задача администрации губернатора. Они этим вопросом занимаются.