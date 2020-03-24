Нижегородский банк и производственная компания стимулируют спрос

НБД-Банк и компания "Форвард", разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники, подписали соглашение о сотрудничестве. Цель - предоставить клиентам компании различные инструменты финансовой поддержки для стимуляции платежеспособного спроса на продукцию предприятия, в первую очередь лизинговых предложений банка. Прежде всего смогут воспользоваться этими договоренностями клиенты "Форварда" в восьми соседних регионах.

Мантуров рассказал об изменениях в льготном автокредитовании По словам директора компании Сергея Измайлова, их клиентам станет доступна техника, производимая "Форвардом", в лизинг на привлекательных условиях, поскольку не всегда хватает оборотных средств, чтобы сразу оплатить сделку. В НБД-банке сообщили: соглашение дает возможность работать с более широкой целевой группой лизингополучателей. Компания "Форвард" производит автомобили-фуд-траки, автомобили для выездной торговли, мобильные медицинские комплексы, автопоезда специального назначения, передвижные лаборатории, мастерские, офисы, автодома, плавающие прицепы-трансформеры.