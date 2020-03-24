Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки

Руководство фитнес-клуба, чей тренер позволил себе оскорбительный пост в соцсети по поводу клиентки, приняло решение уволить его. Об этом сообщается на странице спортивного учреждения в соцсетях.

Тренер сфотографировал девушку с лишнем весом, занимающуюся на беговой дорожке, и опубликовал снимок в Сети. Пост был снабжен оскорбительным комментарием. Лицо клиентки при этом даже не было заретушировано.

Сегодня фитнес-клуб сообщил, что тренер уволен, и принес извинения за неуместный контент. "Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым, именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает. Со своей стороны мы провели беседу с тренерским составом о нормах поведения и тех ценностях, которые тренеры наших клубов должны разделять, а не противоречить им, а именно - уважение к людям и искреннее желание помочь им стать лучше", - пояснили в клубе.